Ven aislamiento de Andy López Beltrán con llegada de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones

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México
/ 18 abril 2026
    Ven aislamiento de Andy López Beltrán con llegada de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones
    Los estatutos morenistas establecen que sus miembros deben “durar en el encargo por tres años y, de acuerdo con las características de cada proceso electoral, esta podrá estar integrada por un número variable de titulares, cuyo mínimo serán tres y su máximo serán quince integrantes”. REFORMA
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Contribuirá a poner orden en la estrategia de alianza entre Morena, PVEM y PT

Para miembros de la dirigencia de Morena, la incorporación de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones afectará el margen de maniobra de Andy López Beltrán en la definición de candidaturas.

Además, contribuirá a poner orden en la estrategia de alianza entre Morena, PVEM y PT, pues hasta el momento nadie ocupaba la titularidad de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-silencio-y-con-miedo-buscan-en-taxco-a-familiares-desaparecidos-MD20105382

De acuerdo con fuentes del partido, Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización, se perfilaba para tener un amplio margen de definición en las nominaciones en estados y municipios.

Pero ahora, quien llevará mano en esa posición, será la recién incorporada Citlalli.

Los estatutos morenistas establecen que sus miembros deben “durar en el encargo por tres años y, de acuerdo con las características de cada proceso electoral, esta podrá estar integrada por un número variable de titulares, cuyo mínimo serán tres y su máximo serán quince integrantes”.

Antes de la reincorporación de Citlalli Hernández, este cargo era asumido por la actual Secretaria de las Mujeres, Alejandra Grajales.

Para el periodo electoral de 2025, la Comisión Nacional de Elecciones no emitió algún documento resolutivo sobre la aprobación de los aspirantes a candidaturas, como sí lo hizo Mario Delgado, de 2020 a 2024, cuando era el dirigente.

En cambio, Luisa Alcalde -actual líder nacional de la institución política- firmó y entregó las constancias a quienes fueron los aspirantes seleccionados en Veracruz y Durango.

La Comisión Nacional de Elecciones hizo públicos los resolutivos de las candidaturas, por lo menos, hasta enero de 2024, antes del relevo en el Gobierno, de acuerdo con documentación que reposa en el sitio oficial de Morena.

Cada documento era firmado en términos genéricos como “Comisión Nacional de Elecciones”, sin alguna Presidencia que sobresaliera.

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