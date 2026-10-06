Asegura Ricardo Gallardo que el último año de su gobierno en San Luis Potosí será el más importante

Al hablar sobre el recuento de los cinco años de su administración, en entrevista con EL UNIVERSAL el gobernador admitió que enfrentar el rezago que registraba el estado fue como poner en marcha a “un enorme elefante blanco”, desde la burocracia, los programas, la aplicación del recurso y, sobre todo, administrar en cada una de las áreas que por décadas permanecieron en el olvido.

El último año de su gobierno en San Luis Potosí , Ricardo Gallardo Cardona asegura que será el más importante, pues se destinarán 70 mil millones de pesos en infraestructura.

“Tengo que reconocer que ya la gente que se quedó, muchos sindicalizados, muchos trabajadores de base hoy son el motor del gobierno”, expuso. Dijo que tras cinco años de “pegar ladrillos y picar piedra” hoy se pueden ver resultados con programas sociales, clínicas rosas e inversión en las cuatro zonas del estado.

Recordó que actualmente se construyen, mediante asociación pública privada, las dos autopistas más grandes del país, la San Luis-Querétaro y la San Luis-Matehuala.

“Más de 45 millones de pesos, y aunque dicen ‘no, es que no la está construyendo el gobierno’, las estamos construyendo con la iniciativa privada (...), porque hoy está invirtiendo en San Luis Potosí, tiene la confianza de poner su dinero aquí y antes no la tenía”.

REFERENTE MUNDIAL

Ricardo Gallardo detalló que hoy el estado es un modelo a seguir en materia de electromovilidad, con unidades diseñadas por una compañía asiática con la más alta tecnología y que permiten implementar un modelo de transporte público sustentable que opera en la zona metropolitana, en la zona media y en 15 municipios de la Huasteca potosina.

“Somos referentes ya mundiales con la electromovilidad que metimos a la Huasteca, ahorita solamente Suiza y otro país más están implementando la tecnología para que su transporte sea solar, fue un acierto nuestro el invertir en granjas solares, en poner camiones eléctricos que hoy le dan servicio a más de 15 municipios en la Huasteca potosina”, afirmó.

PROYECTO POLÍTICO

El gobernador se manifestó confiado en que las y los potosinos refrenden su confianza a su proyecto político para garantizar la continuidad del rescate de la entidad, y asegura que la “herencia maldita” no regresará a gobernar.

“Estamos buscando que esto no pare, que tengamos un proyecto al 2035 donde podamos seguir haciendo más puentes, más carreteras, pavimentando más colonias, seguir trayendo más inversiones extranjeras, mejores empleos”.

”Hoy San Luis Potosí no puede dar un paso atrás, vamos a volver a vencer a la maldita herencia en el 27, vamos a hacer un plan de gobierno hasta el 2035 y vamos a sacar adelante a San Luis Potosí”.

Cuestionado sobre si hay un rompimiento con Morena, afirmó que “no vamos a dejar de ser aliados, aunque vayamos separados o sí vayamos juntos, porque abajo vamos a ir juntos”.

“En las federales las estamos construyendo para ir juntos, las locales las vamos a construir para ir juntos, muchos municipios o casi todos vamos a ir juntos”.

Aseguró que la “tensión” electoral entre Morena y el PVEM no ha afectado la relación con el gobierno federal ni con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien hasta la fecha se mantiene una comunicación abierta y trabajo coordinado.

“Soy una persona que siempre se ha declarado como Claudista, siempre he estado ahí con ella y siempre voy a seguir con ella (...), la presidenta lo sabe”, finalizó.