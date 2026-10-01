Morena y PVEM a respaldan a Jasmine Bugarín, aspirante a la Gubernatura de Nayarit

CDMX.- Jasmine Bugarín Rodríguez, aspirante de Morena a la gubernatura de Nayarit, realizará los trámites adicionales necesarios para conservar únicamente la nacionalidad mexicana, informaron Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En un comunicado conjunto, respaldaron el compromiso de quien fue designada Coordinadora Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit y señalaron que acompañarán el proceso conforme a los requisitos legales y constitucionales.

Morena y PVEM explicaron que Bugarín nació en Estados Unidos debido a que sus padres, campesinos originarios de Nayarit, migraron a ese país en busca de trabajo. “En el artículo 30, apartado A, fracción II, nuestra Constitución reconoce como mexicanas por nacimiento a las personas nacidas en el extranjero que sean hijas de madre mexicana o padre mexicano. “Aunque nació en los Estados Unidos de América por sus condiciones familiares, su historia personal y política ha sido de profunda vocación de servicio a México y a su pueblo”, destacaron.

BUGARÍN REALIZÓ TRÁMITES ANTE LA SRE Los partidos señalaron que, conforme al artículo 30, apartado A, fracción II, de la Constitución, son mexicanos por nacimiento quienes nacen en el extranjero y son hijos de madre o padre mexicanos. De acuerdo con el comunicado, Bugarín informó que desde hace años realizó trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en los que manifestó formalmente “su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos, así como su adhesión a las leyes y autoridades mexicanas”.

La determinación, añadió, fue nuevamente certificada en 2024. Morena y el Partido Verde también retomaron una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la nacionalidad de quienes aspiran a encabezar el país. “Si quieres ser presidente de México, una bandera, un pueblo, una patria”, citaron.