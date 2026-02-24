Por ataques y bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’ hay pérdidas millonarias en negocios de Jalisco

    Aunque se informó que las rutas operarían con normalidad desde ayer, las calles en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) estuvieron prácticamente vacías y con muy pocos camiones urbanos. REFORMA

El organismo empresarial informó que un sondeo entre empresas socias arrojó que el 10 por ciento reportó que ayer trabajó con normalidad

Sólo 10 por ciento de los negocios afiliados a Coparmex Jalisco operó de manera habitual ayer, un día después de los 252 narcoataques en 20 estados, 99 de ellos en la entidad, derivados de la detención y abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El organismo empresarial informó que un sondeo entre empresas socias arrojó que el 10 por ciento reportó que ayer trabajó con normalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Operaba CJNG la zona de cabañas en refugio de ‘El Mencho’

El resto suspendió labores o implementó home office; el 80 por ciento pagará el día completo; el resto lo tomará a cuenta de vacaciones. Un factor fue el transporte público.

Aunque se informó que las rutas operarían con normalidad desde ayer, las calles en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) estuvieron prácticamente vacías y con muy pocos camiones urbanos.

También Abastos

En el Mercado de Abastos, dejaron de venderse entre 700 y 800 millones de pesos sólo por el cierre de locales del domingo y ayer como medida preventiva ante los narcobloqueos, estimó en entrevista Moisés Ramos Portillo.

El presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara (UCMA) detalló que este centro de distribución mueve entre 15 mil y 20 mil toneladas de alimentos al día que van a supermercados, restaurantes, tiendas y hogares de Jalisco y Estados vecinos, por lo que se generaron pérdidas por productos perecederos que no pudieron comercializarse a tiempo.

Además, unos 100 camiones quedaron varados sin poder ser descargados.

261 vuelos cancelados

En cuanto al transporte vía aérea, ayer hubo 71 cancelaciones de vuelos comerciales desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara —el domingo fueron 56— y 47 desde y hacia Puerto Vallarta —y 87 el domingo—.

En total fueron 261 operaciones aéreas canceladas desde y hacia Jalisco en dos días, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Cierran 3 de 4 bancos. De las 905 sucursales bancarias que hay en Jalisco, ayer no operaron al menos 692, es decir, el 76 por ciento.

Como medida preventiva tras los narcobloqueos, BBVA, Banamex, BanCoppel, Santander, Banorte, HSBC, BanBajío, Scotiabank y Banregio decidieron no abrir sus sucursales en Jalisco, y en varios casos, tampoco en Estados vecinos.

Viene reactivación

Las actividades económicas en Jalisco volverán a la normalidad hoy, anunciaron en un comunicado conjunto Industriales Jalisco, Coparmex, Cámara de Comercio, Comce Occidente y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.

Por separado, los bancos y el Mercado de Abastos también indicaron que hoy retoman sus actividades habituales, mientras que las clases presenciales se reanudarán mañana en todos los niveles educativos, anunció anoche el Gobierno de Jalisco.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

