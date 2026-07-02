Asegura Slim que relación comercial entre México y EU seguirá

No obstante, advirtió que el país debe impulsar una estrategia de sustitución de importaciones para reducir el déficit comercial que mantiene con el resto del mundo.

Carlos Slim Helú aseguró que la relación comercial entre México y Estados Unidos seguirá como uno de los pilares de la economía de Norteamérica debido a la elevada integración de sus cadenas productivas y a la complementariedad entre ambas economías.

”México y Estados Unidos son muy complementarios, no somos competidores”, afirmó en el marco del Día de las Ingenierías, organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI).

El presidente honorario de Grupo Carso sostuvo que México y EU forman parte de un mismo ecosistema industrial, particularmente en manufactura y en la industria automotriz, y que el vecino del norte necesita mantener una estrecha relación con México para disminuir su dependencia de las importaciones provenientes de China, especialmente ante la apertura comercial indiscriminada que en las décadas recientes favoreció el desplazamiento de la producción manufacturera hacia Asia.

Explicó que la integración productiva entre México y Estados Unidos ha evolucionado hasta el punto de que numerosas empresas estadounidenses producen en México como parte de una misma cadena de valor y no mediante operaciones aisladas.

Confió en que la relación comercial entre ambos países continuará fortaleciéndose.

”No sé si con un tratado A, X o Y, pero va a haber acuerdos y actividades reales constantes”, consideró.

El empresario dijo que el principal reto para la economía mexicana ya no está en su relación comercial con Estados Unidos, sino en el fuerte déficit que mantiene con otras regiones del mundo.

”México debería hacer sustitución de importaciones porque trae un déficit de 270 mil millones de dólares”, sostuvo.