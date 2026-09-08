Aseguran 6 superdeportivos de lujo en San Pedro por posibles nexos con red de huachicol

Un lote de seis autos de lujo, entre ellos dos Ferrari y dos Lamborghini, fue decomisado por elementos de la Fiscalía de Nuevo León y de la Guardia Nacional, tras catear un edificio de departamentos en San Pedro.

El cateo, derivado de una indagatoria por lavado de dinero, se realizó en la torre Departamentos El Ángel, ubicada frente a la Parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles, a unos metros de la avenida San Ángel.