Aseguran 6 superdeportivos de lujo en San Pedro por posibles nexos con red de huachicol

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México
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    Aseguran 6 superdeportivos de lujo en San Pedro por posibles nexos con red de huachicol
    Indagatorias ministeriales apuntan a que los vehículos pertenecen a un contador ligado a esquemas de huachicol fiscal e importación ilegal de hidrocarburos. ChatGPT

Catean departamentos en San Pedro y confiscan seis autos de alta gama vinculados a indagatorias por huachicol y lavado de dinero

Un lote de seis autos de lujo, entre ellos dos Ferrari y dos Lamborghini, fue decomisado por elementos de la Fiscalía de Nuevo León y de la Guardia Nacional, tras catear un edificio de departamentos en San Pedro.

El cateo, derivado de una indagatoria por lavado de dinero, se realizó en la torre Departamentos El Ángel, ubicada frente a la Parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles, a unos metros de la avenida San Ángel.

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"La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda y localización de narcóticos, objetos de carácter o procedencia ilícita, así como instrumentos relacionados con la posible comisión del delito. Como resultado, fueron asegurados diversos vehículos de alta gama" , informó la Fiscalía.

Fuentes ministeriales revelaron que las pesquisas apuntan a un contador presuntamente vinculado con una red de huachicol. Las autoridades no reportaron personas detenidas tras la incursión.

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