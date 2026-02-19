Aseguran 7 mil prendas de huachicol textil en la Ciudad de México

El 19 de febrero se reportó que un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró asegurar 7 mil prendas, en una tienda de la alcaldía de Venustiano Carranza.

El cumplimiento de la operación se logró gracias a la coordinación de la SSC con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (CEVCE). En las indagatorias del caso, se confirmó que la tienda no portaba con la documentación legal para legitimar la procedencia de la ropa.

La mercancía, valorada en 150 mil pesos, fue asegurada por presunta piratería. El establecimiento estaba ubicado en Juan A. Gutiérrez, en la colonia Moctezuma Primera Sección; la tienda en cuestión, ofertaba la ropa, tanto para medidas de adulto como para menores de edad.

Se informó que los operativos incautaron 91 bolsas de ropa, lo cual representó un aproximado de 7 mil piezas. La mercancía fue sellada y transportada a la jefatura de la SSC.