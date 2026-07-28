Aseguran 834 kilos de cocaína en Tonalá, Chiapas; estiman afectación de 181 mdp al crimen organizado

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron 834 kilogramos de presunta cocaína en el municipio de Tonalá, Chiapas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario dio a conocer el aseguramiento la tarde del 27 de julio mediante sus redes sociales, donde señaló que con esta acción se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis de la droga llegaran a las calles.

OPERATIVO PERMITIÓ LOCALIZAR UN VEHÍCULO CON LA PRESUNTA DROGA En un comunicado oficial, la Secretaría de Marina informó que el aseguramiento fue resultado de operaciones coordinadas de inteligencia y vigilancia dirigidas a combatir a grupos delictivos generadores de violencia. De acuerdo con la dependencia, personal de la Armada de México realizaba recorridos de vigilancia en el municipio de Tonalá cuando localizó un vehículo de doble cabina aparentemente abandonado. Al efectuar una inspección preventiva, los elementos encontraron 44 costales que contenían diversos paquetes rectangulares con una sustancia compacta de color blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos. VEHÍCULO Y DROGA QUEDARON A DISPOSICIÓN DE LA FGR La Secretaría de Marina indicó que tanto el vehículo como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La dependencia precisó que permanecerán bajo resguardo mientras se realizan las diligencias periciales correspondientes para determinar el peso ministerial de la presunta droga. ESTIMAN AFECTACIÓN ECONÓMICA SUPERIOR A 181 MILLONES DE PESOS

De acuerdo con la Semar, el aseguramiento permitió impedir la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga. Asimismo, estimó que la acción representa una afectación económica de más de 181 millones de pesos para la delincuencia organizada, al afectar sus estructuras financieras y operativas. En su mensaje, Omar García Harfuch destacó que el aseguramiento fue realizado por personal de la Secretaría de Marina en el municipio de Tonalá, Chiapas, y reiteró que la operación evitó que las dosis llegaran al mercado ilícito. Por su parte, la Secretaría de Marina señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y preservar la paz y la seguridad de la población.