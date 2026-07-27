Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Michoacán y aseguran 620 kilos de la droga

CDMX.- Un laboratorio clandestino para producir metanfetamina fue desmantelado en Carácuaro, Michoacán, donde fueron asegurados 620 kilos y mil 450 litros de esa droga, informó el Gabinete de Seguridad. En el laboratorio fueron localizados además 10 mil 580 litros y 3 mil 225 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, así como ocho reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores y 50 tanques de gas LP.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 3,224 millones de pesos”, indicó la instancia de coordinación. Al dar un reporte de las acciones llevadas a cabo el 24, 25 y 26 de julio de este año, el Gabinete informó que se realizaron acciones relevantes en 17 estados, donde fueron detenidas 64 personas, entre ellas seis menores de edad, y se aseguraron al menos 76 armas de fuego, 249 cargadores y 5 mil 610 cartuchos. Las autoridades también decomisaron granadas, chalecos tácticos, placas balísticas, radios de comunicación, vehículos y artefactos explosivos improvisados. DETIENEN A 12 EN CHIHUAHUA En Chihuahua fueron detenidas 12 personas en dos acciones y se aseguraron dos ametralladoras, 11 armas largas, 29 cargadores y 2 mil 316 cartuchos, además de 20 kilos de mariguana. En Nayarit, en Ixtlán del Río, fueron localizadas 12 armas largas, 95 cargadores, 740 cartuchos, nueve chalecos tácticos, 18 placas balísticas, 527 kilos de mariguana y dos vehículos.

Mientras que en Guanajuato, ocho personas fueron detenidas en León y les aseguraron cinco armas largas, cinco cortas, 13 cargadores, 497 cartuchos y dos vehículos. En Jalisco, durante cateos en tres inmuebles de Zapopan, fueron detenidas seis personas y aseguradas 10 armas largas, tres cortas, cargadores, municiones, droga sintética, dinero, equipo táctico, celulares, cuatro motocicletas y dos vehículos. ASEGURAN DROGA EN SONORA En Sonora, un hombre fue detenido en San Luis Río Colorado cuando transportaba en un tractocamión 406 kilos de metanfetamina y 19 kilos de fentanilo distribuidos en 35 bultos. También fueron asegurados 20 kilos de cocaína en Nuevo León, 185 kilos de mariguana en Guerrero y 12.5 kilos de metanfetamina en Coahuila.

En Durango, autoridades realizaron cuatro cateos en los que aseguraron cuatro estaciones de servicio, 93 mil 926 litros de gasolina y 42 mil 46 litros de diésel, además de dinero, cajas fuertes y equipo electrónico. En Nuevo León, otro operativo permitió asegurar 373 mil 600 litros de hidrocarburo, 13 contenedores, un tractocamión, dos semirremolques y equipo utilizado para su almacenamiento y trasiego.

Las acciones se realizaron en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.