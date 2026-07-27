$!Aseguran 48 mil latas de cerveza y detienen a una persona en operativo en Tabasco

El aseguramiento fue informado este 27 de julio por el Gabinete de Seguridad de Tabasco, que señaló que la acción se realizó en el marco de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca como parte de la estrategia coordinada de seguridad en la entidad.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República ( FGR ), aseguraron un tractocamión que transportaba aproximadamente 48 mil latas de cerveza y detuvieron a una persona durante un operativo realizado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

OPERATIVO SE REALIZÓ TRAS UNA DENUNCIA ANÓNIMA

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención ocurrió sobre el tramo carretero Raudales-Malpaso, en el municipio de Huimanguillo.

Las autoridades indicaron que el operativo fue resultado de una denuncia anónima relacionada con posibles hechos delictivos y de actos de investigación desarrollados por elementos federales.

Durante estas acciones, los agentes ubicaron e interceptaron un tractocamión de la marca International que circulaba por esa vía.

LOCALIZAN APROXIMADAMENTE 48 MIL LATAS DE CERVEZA

Al inspeccionar la unidad, los elementos federales localizaron en el interior de la caja seca aproximadamente 48 mil latas de cerveza.

Según el Gabinete de Seguridad, la carga correspondía a dos mil planchas de 24 piezas de distintas marcas.

Las autoridades informaron que la persona que conducía el vehículo no presentó documentación que acreditara la legal posesión de la mercancía.

PERSONA DETENIDA QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA FGR

Como resultado del operativo, la persona detenida, el tractocamión, la caja seca y la mercancía asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

La FGR continuará con las investigaciones y diligencias correspondientes para determinar la procedencia legal de los productos y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho.