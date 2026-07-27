Aseguran 48 mil latas de cerveza y detienen a una persona en operativo en Tabasco
La FGR aseguró un tractocamión con unas 48 mil latas de cerveza en Tabasco; el conductor fue detenido al no acreditar la procedencia legal
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un tractocamión que transportaba aproximadamente 48 mil latas de cerveza y detuvieron a una persona durante un operativo realizado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.
El aseguramiento fue informado este 27 de julio por el Gabinete de Seguridad de Tabasco, que señaló que la acción se realizó en el marco de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca como parte de la estrategia coordinada de seguridad en la entidad.
OPERATIVO SE REALIZÓ TRAS UNA DENUNCIA ANÓNIMA
De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención ocurrió sobre el tramo carretero Raudales-Malpaso, en el municipio de Huimanguillo.
Las autoridades indicaron que el operativo fue resultado de una denuncia anónima relacionada con posibles hechos delictivos y de actos de investigación desarrollados por elementos federales.
Durante estas acciones, los agentes ubicaron e interceptaron un tractocamión de la marca International que circulaba por esa vía.
LOCALIZAN APROXIMADAMENTE 48 MIL LATAS DE CERVEZA
Al inspeccionar la unidad, los elementos federales localizaron en el interior de la caja seca aproximadamente 48 mil latas de cerveza.
Según el Gabinete de Seguridad, la carga correspondía a dos mil planchas de 24 piezas de distintas marcas.
Las autoridades informaron que la persona que conducía el vehículo no presentó documentación que acreditara la legal posesión de la mercancía.
PERSONA DETENIDA QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA FGR
Como resultado del operativo, la persona detenida, el tractocamión, la caja seca y la mercancía asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.
La FGR continuará con las investigaciones y diligencias correspondientes para determinar la procedencia legal de los productos y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho.
AUTORIDADES DESTACAN COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES
En el comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que este operativo forma parte de la estrategia impulsada para fortalecer la coordinación entre las Fiscalías Federales y las instituciones que integran los gabinetes de seguridad estatales.
Asimismo, indicó que las acciones privilegian el intercambio de información e inteligencia, la investigación estratégica y los operativos coordinados para fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la población.
Las autoridades agregaron que el aseguramiento busca impedir la circulación y comercialización de mercancía cuya procedencia legal no pudo ser acreditada y señalaron que las acciones desarrolladas por la FIRT Olmeca forman parte de los esfuerzos conjuntos para prevenir y combatir delitos en las vías de comunicación del estado de Tabasco.