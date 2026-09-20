Aseguran 95 especies protegidas en un autobús sobre la carretera Juárez-Chihuahua

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    Aseguran 95 especies protegidas en un autobús sobre la carretera Juárez-Chihuahua
    Tarántulas aseguradas por la PROFEPA y Guardia Nacional durante un operativo en Chihuahua. PROFEPA
    Aseguran 95 especies protegidas en un autobús sobre la carretera Juárez-Chihuahua
    Tortugas aseguradas por la PROFEPA y Guardia Nacional en operativo en Chihuahua. PROFEPA

PROFEPA y Guardia Nacional rescataron 75 tarántulas de patas rojas y 20 tortugas; hay dos detenciones.

Agentes de seguridad aseguraron 95 animales silvestres que eran transportados de forma ilegal dentro de un autobús de pasajeros en Chihuahua. El operativo se realizó en la Carretera Federal 45, a la altura de la comunidad de Samalayuca, tras una denuncia ciudadana al 911.

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Las especies rescatadas corresponden a animales nativos de México que no contaban con los permisos legales para su traslado:

75 tarántulas de patas rojas (Brachypelma emilia), clasificadas como especie amenazada.

20 tortugas pecho quebrado (Kinosternon integrum), consideradas bajo protección especial.

Los ejemplares viajaban en condiciones de maltrato y amontonadas Las autoridades detallaron que las tarántulas iban metidas en bolsas de plástico dentro de cajas, mientras que las tortugas estaban juntas en huacales. Debido al viaje, varios animales presentaban problemas de salud e inflamaciones.

La PROFEPA confirmó que la tarántula de patas rojas (Brachypelma emilia) y la tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum) forman parte de la lista nacional de especies bajo protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de estar incluidas en la convención CITES para regular estrictamente su comercio.

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Dos hombres fueron detenidos en el lugar por elementos de la Guardia Nacional. Ambos sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para investigar su responsabilidad en delitos contra la biodiversidad y el tráfico de vida silvestre.

Los 95 ejemplares asegurados fueron canalizados a una clínica veterinaria equipada con las condiciones necesarias para su atención y conservación, donde permanecerán bajo resguardo técnico hasta que las autoridades ambientales definan su destino final o su reintroducción a un hábitat adecuado.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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