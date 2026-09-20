Aseguran 95 especies protegidas en un autobús sobre la carretera Juárez-Chihuahua

Agentes de seguridad aseguraron 95 animales silvestres que eran transportados de forma ilegal dentro de un autobús de pasajeros en Chihuahua . El operativo se realizó en la Carretera Federal 45, a la altura de la comunidad de Samalayuca, tras una denuncia ciudadana al 911.

Las especies rescatadas corresponden a animales nativos de México que no contaban con los permisos legales para su traslado:

75 tarántulas de patas rojas (Brachypelma emilia), clasificadas como especie amenazada.

20 tortugas pecho quebrado (Kinosternon integrum), consideradas bajo protección especial.

Los ejemplares viajaban en condiciones de maltrato y amontonadas Las autoridades detallaron que las tarántulas iban metidas en bolsas de plástico dentro de cajas, mientras que las tortugas estaban juntas en huacales. Debido al viaje, varios animales presentaban problemas de salud e inflamaciones.

La PROFEPA confirmó que la tarántula de patas rojas (Brachypelma emilia) y la tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum) forman parte de la lista nacional de especies bajo protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de estar incluidas en la convención CITES para regular estrictamente su comercio.