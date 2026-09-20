Sheinbaum rechaza compra de votos con programas sociales en Baja California Sur

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    Sheinbaum rechaza compra de votos con programas sociales en Baja California Sur
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo CUARTOSCURO

En su gira por el estado, la presidenta afirmó que los apoyos gubernamentales garantizan derechos y bienestar general, no condicionamiento electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los programas sociales del Gobierno de México se utilicen para la compra o el condicionamiento del voto. Durante su penúltimo evento de la gira de fin de semana por Baja California Sur, la mandataria afirmó que la entrega de apoyos económicos busca garantizar el bienestar general y el acceso a derechos de toda la población.

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«Nosotros no compramos votos, damos derechos al pueblo de México, que es muy distinto», señaló la presidenta.

En su mensaje, destacó que la elevación de las pensiones y becas a rango constitucional evita que cualquier administración futura intente condicionar la ayuda pública con fines electorales.

AMPLIACIÓN DE APOYOS E INFRAESTRUCTURA EN BAJA CALIFORNIA SUR

Los eventos de la gira presidencial en la entidad abordaron la revisión de proyectos prioritarios de gobierno. La agenda incluyó la supervisión de programas de vivienda digna, obras de infraestructura hídrica y el fortalecimiento de la red de becas para educación básica en los municipios del estado.

La mandataria estatal y las autoridades federales anunciaron también la ampliación de coberturas en los servicios públicos de salud. Estos compromisos buscan consolidar el desarrollo regional y mejorar los servicios básicos para los habitantes de la península.

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DEBATE EN REDES SOCIALES SOBRE LOS EVENTOS

La difusión de las declaraciones de la presidenta generó diversas reacciones en plataformas digitales. Usuarios en redes sociales abrieron un debate sobre la organización de los actos públicos institucionales y la presencia de simpatizantes en los eventos.

Por un lado, seguidores del gobierno defienden la legitimidad de las pensiones y becas como un derecho social adquirido. Por otro lado, sectores críticos cuestionan la logística de los actos oficiales y señalan el uso de distintivos partidistas durante las presentaciones del gobierno federal.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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