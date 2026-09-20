La injerencia extranjera genera violencia, asegura Sheinbaum desde Culiacán
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Destacó que el futuro de la entidad debe ser decidido por los sinaloenses, no por ningún Gobierno extranjero
CULIACÁN, SIN.- Desde Sinaloa, entidad en donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya (Morena), está acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que la injerencia extranjera genera violencia.
Sin referirse en específico a este caso o al país vecino, la mandataria federal recalcó en su mensaje en Culiacán que el futuro de la entidad debe ser decidido por los sinaloenses, no por ningún Gobierno extranjero.
“La injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo que es lo que genera paz. ¡No queremos injerencia de ningún Gobierno extranjero en nuestro territorio, los mexicanos definimos nuestro futuro!”, arengó ante los presentes en la Feria Ganadera de la capital estatal.
DA SHEINBAUM RESPALDO A GOBERNADORA INTERINA
“Sinaloa lo deciden las y los sinaloenses, el presente y el futuro de Sinaloa es de los sinaloenses, es del pueblo de México, y es muy importante decirlo. Lo repito: la injerencia genera violencia, la cooperación para el desarrollo genera paz, y lo que requiere Sinaloa y el País completo es paz con justicia, libertad y soberanía”.
Durante su rendición de cuentas en Culiacán, como parte de su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró todo el apoyo del gobierno federal a la gobernadora interina, Graciela Domínguez.