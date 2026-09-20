La injerencia extranjera genera violencia, asegura Sheinbaum desde Culiacán

CULIACÁN, SIN.- Desde Sinaloa, entidad en donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya (Morena), está acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que la injerencia extranjera genera violencia.

Sin referirse en específico a este caso o al país vecino, la mandataria federal recalcó en su mensaje en Culiacán que el futuro de la entidad debe ser decidido por los sinaloenses, no por ningún Gobierno extranjero.