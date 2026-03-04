Detienen a dos mujeres vinculadas con La Barredora y aseguran 34 vehículos en Tabasco
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El operativo se realizó en cinco predios ubicados sobre un camino rural con dirección a Jalapa, como parte de una carpeta de investigación
Cinco inmuebles asegurados, 34 vehículos incautados, armas y droga decomisadas, así como dos presuntas integrantes de La Barredora detenidas, fueron resultado de un cateo ejecutado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT) en Jalapa, Tabasco.
En las acciones se registró la coordinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
TE PUEDE INTERESAR: Confusión de La Barredora, ligada al CJNG, causó asesinato de 3 jóvenes en Sala de Despecho, Puebla
ASÍ FUE LA OPERACIÓN CONTRA EL GRUPO LA BARREDORA EN TABASCO
El operativo se realizó en cinco predios ubicados sobre un camino rural con dirección a Jalapa, como parte de una carpeta de investigación.
En el lugar fueron detenidas Ana Luisa “N”, de 47 años, y Ana Karen “N”, de 27, quienes presuntamente estarían vinculadas al grupo delictivo conocido como La Barredora, relacionado con los alias “Monster” y/o “Mayo” y “Lic. Tomás”.
Durante la intervención, personal pericial y operativo aseguró:
• Armas de fuego: una pistola marca Taurus calibre .22 con dos cargadores abastecidos y una caja con 50 cartuchos, así como un revólver calibre .22 con 10 cartuchos útiles.
• Municiones: una bolsa con múltiples cartuchos calibre 9 mm.
• Narcóticos: una caja de cartón con sustancias y diversos objetos para su consumo.
• Vehículos: 34 unidades motrices, entre ellas camionetas tipo Raptor, vehículos de lujo, unidades Razer, una cuatrimoto y remolques.
Los cinco inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. En tanto, las detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a conductor de moto por app por feminicidio de Ana Karen en Edomex; cuerpo fue hallado en Metepec
La institución reiteró que estas acciones forman parte del trabajo interinstitucional para fortalecer la seguridad y preservar el orden público en la región.