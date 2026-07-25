Aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora; decomisan 81 armas y casi 275 mil cartuchos

Un operativo conjunto encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado por una célula del Cártel del Pacífico para almacenar armamento y municiones en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y fue resultado de cuatro meses de trabajos de inteligencia militar desarrollados por la dependencia. Las autoridades ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en un inmueble ubicado en la colonia Federal de San Luis Río Colorado, con la participación de personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR.

DECOMISAN 81 ARMAS LARGAS, AMETRALLADORAS Y CASI 275 MIL CARTUCHOS Como resultado del operativo, las fuerzas federales aseguraron una bodega que, de acuerdo con la información oficial, funcionaba como centro de acopio de armas y municiones. Entre el armamento decomisado se encuentran 81 armas largas, entre ellas una ametralladora Browning calibre .50, dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, 72 fusiles tipo AK-47, un fusil calibre .223 y cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros. Además, fueron asegurados 128 cargadores de distintos calibres y 274 mil 800 cartuchos útiles para diversos tipos de armamento. Según Defensa, el material asegurado presuntamente pertenecía a una célula delictiva del Cártel del Pacífico, identificada como la facción “Los Rusos”, con presencia en el estado de Sonora.

ARMAMENTO QUEDÓ BAJO RESGUARDO DE LA FGR La Secretaría de la Defensa Nacional informó que tanto el inmueble como el armamento y las municiones quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes y realizará los peritajes necesarios. En su comunicado, la dependencia señaló que estas acciones forman parte de las operaciones implementadas para inhibir las actividades de la delincuencia organizada. Asimismo, indicó que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen su participación en las estrategias de seguridad pública con el objetivo de contribuir a la preservación de la paz y la seguridad en el país.