Decomisa la Semar 1.5 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico; detiene a cinco personas

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México
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    Decomisa la Semar 1.5 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico; detiene a cinco personas
    Durante un operativo realizado en aguas del Océano Pacífico una embarcación fuera de borda fue detectada durante un vuelo de patrullaje marítimo. Cortesía

El decomiso ocurrió a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas, informó el Gabinete de Seguridad

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación con aproximadamente 1.5 toneladas de presunta cocaína y detuvieron a cinco personas durante un operativo realizado en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que el decomiso ocurrió a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas, luego que una embarcación equipada con tres motores fuera de borda fue detectada durante un vuelo de patrullaje marítimo.

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Tras el avistamiento, una patrulla oceánica de la Armada de México interceptó la nave, y durante una inspección, el personal naval encontró 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilogramos de presunta cocaína.

DETIENEN A CINCO TRIPULANTES

Los cinco tripulantes fueron detenidos y, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal una vez que el buque arribe a puerto, donde también se determinará el peso exacto de la droga.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el cargamento representa una afectación económica estimada en 335.4 millones de pesos para la delincuencia organizada y equivale a alrededor de 3 millones de dosis que no llegarían al mercado ilícito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inicia-en-cdmx-la-tercera-ronda-de-negociaciones-entre-mexico-y-eu-KB22320820

La Semar informó que, con este aseguramiento, la cantidad de cocaína decomisada en operaciones marítimas durante la presente administración asciende a casi 78.5 toneladas.

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