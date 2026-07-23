Incautan media tonelada de droga tras cateo en inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero

CDMX.- Media tonelada de posible droga fue asegurada en un inmueble localizado en la Alcaldía Gustavo A. Madero durante un cateo realizado por autoridades capitalinas y federales, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las primeras investigaciones relacionan el lugar con Julio Geovany “N”, alias “Sinaloa”, quien está recluido en un reclusorio capitalino, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la venta de drogas en esa alcaldía.

“El predio, localizado en la colonia #SieteDeNoviembre, está presuntamente ligado a un grupo delictivo dedicado a los delitos de narcomenudeo y extorsión por lo que las indagatorias continúan para detener a todos los involucrados”, informó el titular de la SSC, Pablo Vázquez en su cuenta de X.

INVESTIGACIÓN LIGADA AL NARCOMENUDEO La incautación fue resultado de trabajos de inteligencia sobre una investigación ligada a un grupo delictivo generador de violencia y dedicado al narcomenudeo en la zona, añadió la SSC. “Los efectivos policiales tuvieron conocimiento que en un predio ubicado en la calle Norte 60, de la colonia Siete de Noviembre, al parecer, se almacenaba la droga, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles, recorridos de reconocimiento y entrevistas ciudadanas”, precisó la dependencia.

Una vez que consiguieron elementos suficientes sobre lo señalado los presentaron ante el Ministerio Público para que solicitara una orden de cateo a un juez quien la otorgó.

CONTINUARÁN LAS INVESTIGACIONES El mandamiento policial se cumplimentó en un operativo realizado sin el uso de violencia y con apego a los protocolos de actuación policial. Durante la cumplimentación elementos hallaron en una de las habitaciones bolsas de plástico de color negro y otras de color gris con vegetal verde y seco similar a la marihuana a granel con un peso aproximado de 500 kilogramos.

El domicilio fue sellado y quedó asegurado para que continúen con las investigaciones correspondientes. Durante el operativo participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como elementos de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina y de la Guardia Nacional.