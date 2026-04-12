Aseguran cargamento de 23 kilogramos de drogas en autobús de pasajeros en Guanajuato

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México
/ 12 abril 2026
    Aseguran cargamento de 23 kilogramos de drogas en autobús de pasajeros en Guanajuato
    Aseguran cargamento de 23 kilogramos de drogas en carretera federal Morelia-Valtierrilla Vanguardia

El arresto e incautación fueron resultado del Operativo Blindaje, en la carretera federal Morelia-Valtierrilla

El 12 de abril se reportó que elementos de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato aseguraron cargamentos de droga, encontrados en un autobús de pasajeros.

El gobierno de Guanajuato informó que, durante una inspección en la carretera federal Morelia-Valtierrilla, elementos de seguridad registraron la sección de equipaje de un autobús de pasajeros. En el cargamento, se incautaron 23 mil dosis de presunta marihuana.

El resultado fue parte del Operativo Blindaje, cuyo objetivo es plantar una estrategia de seguridad, coordinada entre fuerzas estatales y federales, para sellar las fronteras de Guanajuato, y así combatir delitos de alto impacto en carreteras y municipios clave.

Hasta el momento, la revisión del autobús aseguró a un detenido. Fue identificado como Jaime ‘N’, de 24 años. Durante la revisión, los elementos de seguridad lograron identificar que dos maletas desprendían un olor, típicamente asociado a la marihuana. Al inspeccionar a fondo, se encontraron 44 bolsas con hierba seca y verde. Su peso era un aproximado de 23 kilogramos.

El vinculado al equipaje fue entregado a la Fiscalía General de la República.

Las acciones de la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen en Guanajuato, según el comunicado de las autoridades, han logrado asegurar 2.16 millones de dosis de droga, en el marco de operaciones.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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