Juez ordena prisión a seis militares por muerte de las niñas Leydi y Alexa en Badiraguato

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que un juez dictó prisión a seis militares que se encuentran implicados en el homicidio de Leydi y Alexa, menores de 7 y 12 años que murieron cuando elementos del Ejército dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo en el que se trasladaban. Inicialmente, se sostuvo que la agresión fue parte de un fuego cruzado ocurrido el 6 de mayo en Badiraguato; sin embargo, familiares de las víctimas rápidamente desmintieron esta versión. Trevilla Trejo señaló: “En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión; se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados”. TE PUEDE INTERESAR: Erick Omar salió a pasear a su perro; tres oficiales lo detienen, golpean, y días después aparece sin vida

PRESIDENTE DE CEDH CELEBRA QUE MILITARES RELACIONADOS CON LA MUERTE DE LEYDI Y ALEXA ESTÉN EN PRISIÓN El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, celebró que los militares implicados en la muerte de las menores se encuentren enfrentando un proceso judicial. “Me parece que fue correcto, no solo que comparecieran, sino que el juez valorara la gravedad del caso. No va a devolver las dos vidas infantiles que se perdieron, pero sí da esperanza de que habrá justicia para casos similares”, declaró Loza Ochoa. El titular mostró confianza en que se realizará el juicio en contra de los responsables, con el fin de que se emita una sanción ejemplar. RUBÉN ROCHA MOYA HABRÍA RESPALDADO VERSIÓN QUE NEGABA FUEGO CRUZADO EN EL CASO DE LEYDI Y ALEXA En el mes de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que Leydi y Alexa no murieron en fuego cruzado: “Lo voy a decir, aunque no sea investigador.” “No fue que haya sido derivado de un fuego cruzado y finalmente que hayan estado en el lugar inadecuado; seguramente tendrán que averiguarse las circunstancias. Lo que tenemos que decir es averiguarlo bien”. De acuerdo con las investigaciones, las dos menores se encontraban en un paseo familiar cuando elementos del Ejército dispararon contra la unidad en la que viajaban sobre la carretera federal 24, a la altura de la comunidad de La Cieneguilla, en una zona de la sierra de Badiraguato.

FAMILIARES DE LAYDI Y ALEXA SEÑALARON RECHAZARON VERSIÓN DEL EJÉRCITO Y EMITIERON NUEVAS VERSIONES Víctor Medina, sobrino de Saúl Rojas (el conductor de la camioneta), difundió un video en TikTok donde asegura que los militares abrieron fuego de manera directa contra sus parientes sin aviso previo. “Mi tío me lo platicó”, afirmó Medina. “Ellos se toparon con los militares, no les dieron la parada, simplemente les tiraron... Es algo muy delicado. Da coraje, impotencia y tristeza”. Otra familiar de las pequeñas también refutó la versión de un fuego cruzado a través de una publicación en Instagram. Responsabilizó a los militares por los decesos, al acusar: “Las autoridades actualmente lo están manejando como ‘daños colaterales’ o ‘fuego cruzado’”. “Desafortunadamente, esa información es totalmente falsa. El gobierno solo habla de lo que a ellos les conviene. A mis pequeñas les arrebataron la vida los militares”, añadió la familiar.