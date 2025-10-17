Aseguran que Gobierno de AMLO recaudó un billón de pesos para programa contra obesidad y sólo ejercieron 3 mil millones

México
/ 17 octubre 2025
    Aseguran que Gobierno de AMLO recaudó un billón de pesos para programa contra obesidad y sólo ejercieron 3 mil millones
    Afirman que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el programa relacionado con la obesidad generó una recaudación de un billón de pesos; sin embargo, únicamente se destinaron 3 mil millones para su ejecución. FOTO: REFORMA

El Gobierno federal y la Cámara de Diputados se comprometieron a hacer un ajuste a la Ley de Ingresos

El PAN en la Cámara de Diputados cuestionó el incremento al impuesto de bebidas azucaradas a través del IEPS, aprobado ayer por el Congreso, y consideró que el problema de fondo es el destino que dan las autoridades a esos recursos.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez, Secretario de la Comisión de Salud, señaló que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se recaudó un billón de pesos por el programa de obesidad y apenas se ejercieron 3 mil millones.

TE PUEDE INTERESAR: Con deficiencias académicas, 80% de alumnos en secundarias

“Que nos explique el Gobierno ¿por qué de un billón de pesos en seis años del programa de obesidad no le dedicaron ni siquiera 3 mil millones de pesos al manejo de obesidad y sobrepeso?”, dijo.

“Para este 2025, el Gobierno puso 913 millones de pesos al programa que atiende el sobrepeso, la obesidad y diabetes, problema fundamental por el cual están modificando el IEPS al refresco, y hasta junio sólo habían ejercido 22 millones de pesos, ni siquiera el 2 por ciento”.

El vicecoordinador para asuntos económicos del PAN en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez, reprochó que cualquier carga al IEPS termina siendo absorbida por el consumidor, más allá de los acuerdos a los que lleguen autoridades y empresas refresqueras.

“Aunque nos digan que sólo será de 1.5 pesos por cada litro que contenga menos, seguimos sosteniendo que es una política recaudatoria, no para arreglar el desastre de salud que este régimen ha provocado durante los últimos años”, acusó.

Ofrecen reducir azúcar en refrescos

Representantes de la industria refresquera anunciaron una serie de acuerdos con el Gobierno para reducir las calorías en los refrescos.

El Gobierno federal y la Cámara de Diputados se comprometieron a hacer un ajuste a la Ley de Ingresos, vía el IEPS, para reducir el impuesto de 3 pesos a 1.5 pesos por litro para bebidas bajas en azúcar.

Entre las medidas está una reducción del 30 por ciento de calorías de refrescos de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes.

Temas


4T
Obesidad
programas sociales

Personajes


Andrés Manuel López Obrador

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar