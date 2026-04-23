Aseguran toma clandestina en Guanajuato con 25 mil litros de hidrocarburo robado

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México
/ 23 abril 2026
    Aseguran toma clandestina en Guanajuato con 25 mil litros de hidrocarburo robado
    Toma clandestina en Cortázar, Guanajuato Vanguardia

El 22 de abril, la FGR y Omar García Harfuch informaron sobre uno de los golpes más importantes contra la red de huachicoleo

El 23 de abril, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó el hallazgo de una toma clandestina en el municipio de Cortázar. Con la participación de elementos estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Física de Pemex, se aseguraron 25 mil litros de hidrocarburo.

Esta clausura de toma clandestina ocurre a solo un día del reporte de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, sobre la desarticulación de una red de huachicoleo que conectaba a los estados de Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Edomex, Querétaro, Chihuahua y la Ciudad de México.

En el abastecimiento clandestino en Guanajuato, ubicado en la colonia La Calzada, se registró una cisterna con los 25 mil litros. Según las investigaciones, la cisterna era almacenada vía una manguera de 700 metros que se conectaba a una toma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operativo-deshace-red-de-huachicoleo-en-hidalgo-el-edomex-y-la-cdmx-PK20196977

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron la toma clandestina y el hidrocarburo robado. El espacio fue dispuesto a la FGR para continuar con las investigaciones. No se reportaron arrestos, sin embargo, se detalló que dichos espacios representan un riesgo para los pobladores, ya que podrían producirse explosiones o incendios, como lo sucedió en Hidalgo el 18 de enero del 2019.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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