Aseguran toma clandestina en Guanajuato con 25 mil litros de hidrocarburo robado

El 23 de abril, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó el hallazgo de una toma clandestina en el municipio de Cortázar. Con la participación de elementos estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Física de Pemex, se aseguraron 25 mil litros de hidrocarburo.

Esta clausura de toma clandestina ocurre a solo un día del reporte de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, sobre la desarticulación de una red de huachicoleo que conectaba a los estados de Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Edomex, Querétaro, Chihuahua y la Ciudad de México.

En el abastecimiento clandestino en Guanajuato, ubicado en la colonia La Calzada, se registró una cisterna con los 25 mil litros. Según las investigaciones, la cisterna era almacenada vía una manguera de 700 metros que se conectaba a una toma.