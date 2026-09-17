Asesinan a balazos a joven afuera del CETIS 33 en Azcapotzalco
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Elementos de la SSC y Guardia Nacional acordonaron Prados del Rosario; los agresores huyeron en motocicleta y son buscados por el C5.
Un joven de 18 años de edad fue asesinado a disparos este jueves en las inmediaciones del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Número 33 (CETIS 33). La agresión ocurrió en la intersección de las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, dentro de la alcaldía Azcapotzalco.
La víctima vestía uniforme escolar al momento del ataque. Elementos paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.
LOS AGRESORES ESCAPARON A BORDO DE UNA MOTOCICLETA
Dos sujetos armados realizaron el asesinato y huyeron inmediatamente del sitio en una motocicleta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un despliegue operativo en las calles aledañas para resguardar el área de los hechos.
Elementos de la Marina y de la Guardia Nacional se sumaron al cerco de seguridad junto a la policía local. Por su parte, personal del Centro de Comando y Control (C5) realiza un seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape de los agresores.
LA FISCALÍA TAMBIÉN INICIA INVESTIGACIONES POR HOMICIDIO
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los atacantes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso.
La comunidad escolar del CETIS 33 y familiares de la víctima permanecieron cerca del perímetro acordonado mientras los servicios periciales realizaban el levantamiento del cuerpo. La vigilancia en la zona continuará reforzada durante las próximas horas.