Asesinan a balazos a joven afuera del CETIS 33 en Azcapotzalco

Un joven de 18 años de edad fue asesinado a disparos este jueves en las inmediaciones del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Número 33 (CETIS 33). La agresión ocurrió en la intersección de las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, dentro de la alcaldía Azcapotzalco .

La víctima vestía uniforme escolar al momento del ataque. Elementos paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

LOS AGRESORES ESCAPARON A BORDO DE UNA MOTOCICLETA

Dos sujetos armados realizaron el asesinato y huyeron inmediatamente del sitio en una motocicleta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un despliegue operativo en las calles aledañas para resguardar el área de los hechos.