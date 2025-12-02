Define Senado lista de 10 candidatos a dirigir la FGR; Claudia Sheinbaum formará terna

El Senado de la República definió la lista de 10 aspirantes a presidir la Fiscalía General de la República (FGR), de la cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elegirá una terna que volverá al Congreso para la elección final.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado depuró la lista inicial, integrada por 43 aspirantes a la FGR.

Como se esperaba, en la lista figura la exconsejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy; el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha; y el diputado morenista Hamlet Almaguer.

Como lo marca el proceso, la Jucopo turnará la lista de 10 aspirantes a la Mesa Directiva, que a su vez la llevará al Pleno para después enviarla a la Presidenta de la República, quien integrará una terna para canalizarla al Senado.

Se prevé que el Pleno escoja de entre la terna a quien sucederá en el cargo a Alejandro Gertz Manero, quien la semana pasada presentó su renuncia.

Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, señaló en entrevista que las bancadas del PRI y del PAN votaron en contra de la depuración de la lista.

La bancada de Morena ingresó una modificación a la convocatoria de relevo en la FGR, por lo que la terna que llegue al Pleno tendrá que responder a cuestionamientos de los grupos parlamentarios.

El senador morenista Adán Augusto López Hernández detalló que, en las comparecencias de los integrantes de la terna habrá tres rondas de preguntas, una por cada grupo parlamentario de dos minutos.

“Posteriormente, viene un espacio de veinte minutos por cada uno de los integrantes de la terna, para responder y para exponer”, detalló.

¿QUIÉNES SON LOS 10 DE LA LISTA?

Ernestina Godoy

Abogada por la UNAM con larga trayectoria en el servicio público, ex Fiscal de la CDMX y ex Consejera Jurídica de Presidencia; fue diputada local y federal, y ocupó cargos clave en administraciones de la Ciudad de México.

Hamlet Almaguer

Abogado con formación en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, ex Diputado federal por Morena (2021-2024). Se ha desempeñado como consejero suplente de Morena ante el INE.

Luis Manuel Pérez de Acha

Abogado con trayectoria en litigios y derecho constitucional, ha participado en el ámbito académico y en mecanismos de rendición de cuentas.

Luz María Zarza

Abogada, que recientemente fue candidata a Ministra de la Suprema Corte.

Maribel Bojorges Beltrán

Fue funcionaria especializada en combate a la corrupción y tiene experiencia en áreas de investigación penal en instituciones de procuración de justicia.

Sandra Luz González

Abogada veracruzana que formó parte de la terna con la que se eligió la Fiscal Anticorrupción de Veracruz; se ha desempeñado como investigadora del Centro de Control de Confianza de la SSP de Veracruz.

Mirna Lucía Grande Hernández

Maestra en Ciencias Penales y Criminalística, se ha desempeñado como Jefa de Unidad Departamental en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

Alfredo Barrera Flores

Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, en los últimos 25 años ha desempeñado distintos puestos en el Poder Judicial, el último Magistrado de Circuito. Fue aspirante a Ministro de la Suprema Corte.

David Borja Padilla

Abogado, ex secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, quien en diciembre de 2022 fue atacado a balazos por un grupo armado en la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Miguel Nava Alvarado

Abogado queretano y Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, fue Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y fundador de la Asociación Civil, Por Ti SEA A.C.

Con información de Reforma