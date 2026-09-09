$!Asesinan a excandidata Amy Navarrete durante fiesta patronal en Matías Romero, Oaxaca

En el ataque también murieron dos hombres, uno de ellos identificado como el fotógrafo que acompañaba a Navarrete Arriola y otro que permanece sin ser identificado oficialmente.

La excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero, Oaxaca, Amy Navarrete Arriola, fue asesinada a balazos durante la noche del martes 8 de septiembre, mientras se realizaba la celebración tradicional del “Lavado de Ollas” en la agencia municipal de Paso Guayabo.

De acuerdo con información difundida por medios locales, sujetos armados arribaron a bordo de una camioneta y realizaron disparos en las inmediaciones de la entrada de Paso Guayabo, donde se desarrollaba la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Natividad.

Testimonios citados por medios locales señalaron que los agresores habrían dirigido los disparos directamente contra Navarrete Arriola.

FISCALÍA DE OAXACA INVESTIGA ATAQUE ARMADO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el ataque y señaló que desplegó acciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en el domo de la agencia municipal de Paso Guayabo, perteneciente a Matías Romero Avendaño.

En el sitio perdió la vida una mujer identificada con las iniciales A.N.A., así como dos hombres. Uno de ellos fue identificado como F.M.M., mientras que la tercera víctima permanece, hasta el momento, en calidad de desconocida.

La Fiscalía informó que, según los datos preliminares, un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas.

Tras el ataque, un equipo multidisciplinario de la FGEO acudió al lugar para acordonar y procesar la escena, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios necesarios para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Los casquillos encontrados en la zona fueron recolectados como parte de los indicios relacionados con la investigación.

Por su parte, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en la zona después de la agresión.