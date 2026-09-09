Asesinan a excandidata Amy Navarrete durante fiesta patronal en Matías Romero, Oaxaca
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Amy Navarrete Arriola, excandidata de Matías Romero, fue asesinada a balazos durante una fiesta en Paso Guayabo; Fiscalía investiga el triple homicidio
La excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero, Oaxaca, Amy Navarrete Arriola, fue asesinada a balazos durante la noche del martes 8 de septiembre, mientras se realizaba la celebración tradicional del “Lavado de Ollas” en la agencia municipal de Paso Guayabo.
En el ataque también murieron dos hombres, uno de ellos identificado como el fotógrafo que acompañaba a Navarrete Arriola y otro que permanece sin ser identificado oficialmente.
De acuerdo con información difundida por medios locales, sujetos armados arribaron a bordo de una camioneta y realizaron disparos en las inmediaciones de la entrada de Paso Guayabo, donde se desarrollaba la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Natividad.
Testimonios citados por medios locales señalaron que los agresores habrían dirigido los disparos directamente contra Navarrete Arriola.
FISCALÍA DE OAXACA INVESTIGA ATAQUE ARMADO
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el ataque y señaló que desplegó acciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en el domo de la agencia municipal de Paso Guayabo, perteneciente a Matías Romero Avendaño.
En el sitio perdió la vida una mujer identificada con las iniciales A.N.A., así como dos hombres. Uno de ellos fue identificado como F.M.M., mientras que la tercera víctima permanece, hasta el momento, en calidad de desconocida.
La Fiscalía informó que, según los datos preliminares, un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas.
Tras el ataque, un equipo multidisciplinario de la FGEO acudió al lugar para acordonar y procesar la escena, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios necesarios para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Los casquillos encontrados en la zona fueron recolectados como parte de los indicios relacionados con la investigación.
Por su parte, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en la zona después de la agresión.
AMY NAVARRETE PARTICIPÓ EN LA VIDA PÚBLICA DE MATÍAS ROMERO
Amy Navarrete Arriola era originaria de Matías Romero, era maestra en Derecho y madre de familia.
Su actividad en la vida pública del municipio incluía la participación en eventos culturales y comunitarios, además de publicaciones en redes sociales relacionadas con actividades de promoción y difusión de su tierra natal.
En la elección municipal anterior contendió por la presidencia municipal de Matías Romero bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, de manera extraoficial se le ubicaba como una posible aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar nuevamente la presidencia municipal durante el proceso electoral 2026-2027.
Hasta la información proporcionada para esta nota, no se había confirmado oficialmente una candidatura ni una postulación para dicho proceso.
ASESINATO OCURRE TRAS INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN OAXACA
El asesinato de Navarrete Arriola ocurrió un día después del arranque formal del proceso electoral en Oaxaca, de acuerdo con la información proporcionada.
El ataque ocurrió mientras en Paso Guayabo se desarrollaba una celebración comunitaria, donde las autoridades localizaron posteriormente los cuerpos de las tres víctimas.
La Fiscalía estatal inició las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.
ANTECEDENTE: ESPOSO DE NAVARRETE TAMBIÉN FUE ASESINADO
Un antecedente relacionado con la familia de la excandidata se remonta a 2021, cuando su esposo, Enrique Pacheco, fue asesinado a balazos.
Tras conocerse el homicidio de Amy Navarrete, este antecedente generó cuestionamientos sobre una posible relación entre ambos casos.
Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente que el asesinato de Navarrete Arriola esté relacionado con el homicidio de su esposo. La investigación de la Fiscalía de Oaxaca deberá determinar si existe alguna conexión entre ambos hechos.
Las autoridades mantienen las labores ministeriales y de seguridad en la zona de Paso Guayabo mientras continúan las indagatorias para esclarecer el triple homicidio.