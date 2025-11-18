Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández

México
/ 18 noviembre 2025
    Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
    La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables. FOTO: REDES SOCIALES

La regidora Karina Díaz Hernández fue atacada a balazos en Palizada y murió en el hospital; autoridades estatales investigan el homicidio

La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo de Palizada, fue asesinada la noche del lunes 17 de noviembre tras ser atacada con arma de fuego cuando regresaba a su domicilio en el municipio de Palizada, Campeche.

La funcionaria, de 57 años, recibió múltiples disparos mientras viajaba a bordo de una camioneta en una zona urbana del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, dos agresores participaron en el ataque, del cual se registraron al menos seis detonaciones. Vecinos alertaron a las autoridades y la víctima fue trasladada al Hospital General de Palizada, donde falleció mientras recibía atención médica.

FISCALÍA CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE KARINA DÍAZ HERNÁNDEZ

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó sobre el caso mediante un comunicado difundido la misma noche de los hechos. En el documento, la institución señaló:

“La tarde de este 17 de noviembre de 2025, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al municipio de Palizada acudieron al llamado del Hospital General, donde se reportó el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego.”

La autoridad añadió que, durante los trabajos iniciales, “se confirmó que la mujer lamentablemente falleció mientras recibía atención médica.”

El comunicado también precisa que han comenzado las diligencias de investigación:“De acuerdo con los protocolos de actuación e investigación, esta institución ha iniciado los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.”

$!Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández

SENADORA DE CAMPECHE LAMENTA EL ASESINATO DE KARINA DÍAZ

El asesinato de la regidora generó reacciones inmediatas entre figuras políticas y comunitarias del estado. En redes sociales, la senadora por Campeche, María Martina Kantú Can, lamentó el fallecimiento de Díaz Hernández y compartió un mensaje en el que expresó su solidaridad y reconocimiento a la trayectoria de la funcionaria:

“Con profundo pesar lamento la partida de Karina Díaz Hernández; una gran compañera de lucha, siempre firme en sus convicciones y en el camino de la transformación que juntas abrazamos.”

Asimismo, recordó su trabajo comunitario y su carácter: “Me quedo con su ejemplo de fortaleza, su entrega incansable por ayudar a las personas y su carácter inquebrantable. La huella que dejó en cada gesto y en cada momento compartido seguirá viva en todas y todos quienes tuvimos el honor de conocerla.”

MARÍA KANTÚ CAN PIDE QUE SE INVESTIGUE ASESINATO DE LA REGIDORA DE PALIZADA

La senadora agregó que, para ella, su recuerdo permanece vivo: “Su recuerdo permanece, con gratitud y cariño, en mi corazón.”

Finalmente, exhortó a las autoridades a continuar con las investigaciones: “Exhorto a los tres órdenes de gobierno a esclarecer los hechos y garantizar que su asesinato no quede impune.”

El ataque ha generado preocupación en la comunidad paliceña, donde se han registrado expresiones de indignación por el homicidio de la funcionaria municipal.

FISCALÍA CONTINUARÁ INVESTIGANDO EL ASESINATO DE LA REGIDORA KARINA DÍAZ HERNÁNDEZ

La regidora Díaz Hernández era una figura activa en temas educativos y culturales dentro del Cabildo, y su muerte ocurre en un contexto en el que autoridades locales y estatales han señalado la necesidad de fortalecer la seguridad y la atención a los delitos de alto impacto.

La FGECAM informó que continuará con la recopilación de evidencias y entrevistas para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer líneas de investigación.

Karina Díaz Hernández fue asesinada la tarde de este lunes, presuntamente por dos agresores, mientras viajaba a bordo de su camioneta. Al momento, la investigación de este crimen permanece abierta.

Temas


Asesinatos
Ataques
Violencia

Localizaciones


Campeche

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

