$!Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández

La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo de Palizada, fue asesinada la noche del lunes 17 de noviembre tras ser atacada con arma de fuego cuando regresaba a su domicilio en el municipio de Palizada, Campeche.

La funcionaria, de 57 años, recibió múltiples disparos mientras viajaba a bordo de una camioneta en una zona urbana del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, dos agresores participaron en el ataque, del cual se registraron al menos seis detonaciones. Vecinos alertaron a las autoridades y la víctima fue trasladada al Hospital General de Palizada, donde falleció mientras recibía atención médica.

FISCALÍA CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE KARINA DÍAZ HERNÁNDEZ

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó sobre el caso mediante un comunicado difundido la misma noche de los hechos. En el documento, la institución señaló:

“La tarde de este 17 de noviembre de 2025, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al municipio de Palizada acudieron al llamado del Hospital General, donde se reportó el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego.”

La autoridad añadió que, durante los trabajos iniciales, “se confirmó que la mujer lamentablemente falleció mientras recibía atención médica.”

El comunicado también precisa que han comenzado las diligencias de investigación:“De acuerdo con los protocolos de actuación e investigación, esta institución ha iniciado los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.”