Desplome de avioneta en Purépero, Michoacán, deja 5 tripulantes heridos
La Secretaría de Gobierno informó que, de manera preliminar, la aeronave haya sufrido una posible falla mecánica
Autoridades michoacanas reportaron el desplome de una avioneta en un predio de la localidad de Villa Mendoza, en el municipio de Purépero, Michoacán; dejando el saldo de al menos cinco personas lesionadas.
La aeronave salió de Guadalajara, Jalisco, con destino a Puebla, Puebla.
Tras la colisión, el avión se incendió en el predio, quedando reducido a cenizas; información preliminar de la Coordinación Estatal de Protección Civil revela que la avioneta es tipo Cessna 200.
SOBREVIVIENTES HERIDOS
La Secretaría de Gobierno de Michoacán confirmó que los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital
Trasciende que el piloto de la aeronave habría logrado aterrizar de emergencia, por lo que cinco ocupantes sufrieron diversas heridas.
Bomberos de Purépero y elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) participaron en las labores para atender la emergencia, de acuerdo con la Secretaría del Gobierno de Michoacán.
La misma Secretaría de Gobierno informó que cuerpos de emergencia acudieron al rescate de un piloto y cuatro mujeres, quienes resultaron heridas tras la caída de una aeronave.
De manera preliminar, presumen que se trató de una posible falla mecánica, no obstante las autoridades aeronáuticas y de seguridad ya laboran en las indagatorias de las causas del incidente.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de salud de los tripulantes.