Desplome de avioneta en Purépero, Michoacán, deja 5 tripulantes heridos

Autoridades michoacanas reportaron el desplome de una avioneta en un predio de la localidad de Villa Mendoza, en el municipio de Purépero, Michoacán; dejando el saldo de al menos cinco personas lesionadas. La aeronave salió de Guadalajara, Jalisco, con destino a Puebla, Puebla. Tras la colisión, el avión se incendió en el predio, quedando reducido a cenizas; información preliminar de la Coordinación Estatal de Protección Civil revela que la avioneta es tipo Cessna 200.

SOBREVIVIENTES HERIDOS La Secretaría de Gobierno de Michoacán confirmó que los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital Trasciende que el piloto de la aeronave habría logrado aterrizar de emergencia, por lo que cinco ocupantes sufrieron diversas heridas. Bomberos de Purépero y elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) participaron en las labores para atender la emergencia, de acuerdo con la Secretaría del Gobierno de Michoacán.