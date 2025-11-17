Desplome de avioneta en Purépero, Michoacán, deja 5 tripulantes heridos

México
/ 17 noviembre 2025
    Desplome de avioneta en Purépero, Michoacán, deja 5 tripulantes heridos
    Reportaron el desplome de una avioneta en un predio de la localidad de Villa Mendoza, en el municipio de Purépero, Michoacán; dejando el saldo de al menos cinco personas lesionadas. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Gobierno informó que, de manera preliminar, la aeronave haya sufrido una posible falla mecánica

Autoridades michoacanas reportaron el desplome de una avioneta en un predio de la localidad de Villa Mendoza, en el municipio de Purépero, Michoacán; dejando el saldo de al menos cinco personas lesionadas.

La aeronave salió de Guadalajara, Jalisco, con destino a Puebla, Puebla.

Tras la colisión, el avión se incendió en el predio, quedando reducido a cenizas; información preliminar de la Coordinación Estatal de Protección Civil revela que la avioneta es tipo Cessna 200.

TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma en tramo Santa Isabel-Ánahuac, Chihuahua; mueren piloto y copiloto

SOBREVIVIENTES HERIDOS

La Secretaría de Gobierno de Michoacán confirmó que los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital

Trasciende que el piloto de la aeronave habría logrado aterrizar de emergencia, por lo que cinco ocupantes sufrieron diversas heridas.

Bomberos de Purépero y elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) participaron en las labores para atender la emergencia, de acuerdo con la Secretaría del Gobierno de Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Consumió alcohol y mariguana piloto de avioneta en la que falleció Débora Estrella

La misma Secretaría de Gobierno informó que cuerpos de emergencia acudieron al rescate de un piloto y cuatro mujeres, quienes resultaron heridas tras la caída de una aeronave.

De manera preliminar, presumen que se trató de una posible falla mecánica, no obstante las autoridades aeronáuticas y de seguridad ya laboran en las indagatorias de las causas del incidente.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de salud de los tripulantes.

Temas


Accidentes
Avioneta

Localizaciones


Michoacán
México

Organizaciones


Protección Civil

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

