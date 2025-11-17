Matan a exfuncionario de Gómez Palacio afuera de su casa; Fiscalía investiga ataque directo

GÓMEZ PALACIO, DGO.- El exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, José Ángel Mascorro Muñoz, fue asesinado la mañana de este lunes al salir de su domicilio ubicado en la colonia Parque Hundido. El ataque ocurrió alrededor de las 9:40 horas, cuando una persona armada le disparó en el momento en que se disponía a abordar su vehículo.

Elementos de la Vicefiscalía de Durango en la región Laguna acudieron al sitio y localizaron varios casquillos calibre .380, los cuales fueron asegurados como parte de las diligencias iniciales. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron en el lugar el fallecimiento del exfuncionario municipal.

Mascorro Muñoz había formado parte de la administración encabezada por Leticia Herrera, primero como subsecretario del Ayuntamiento y, desde abril de 2025, como secretario municipal en la recta final del gobierno. Hasta el momento, la Fiscalía duranguense no ha ofrecido detalles adicionales sobre el posible móvil del homicidio.

La zona fue acordonada por autoridades investigadoras, quienes recabaron testimonios de vecinos y revisaron cámaras de videovigilancia cercanas como parte del proceso de esclarecimiento del ataque. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y mantiene la línea de indagación sobre si el crimen está relacionado con su desempeño público o con otras circunstancias personales. Por ahora, no se han reportado detenciones vinculadas al caso.

El asesinato ha generado preocupación entre actores locales del municipio, quienes han solicitado a las autoridades estatales una investigación exhaustiva y medidas adicionales para garantizar la seguridad de exfuncionarios y servidores públicos en la región. Con información de El Universal