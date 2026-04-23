Recibe ONU solicitud sobre desapariciones en México

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), Juan Pablo Albán, remarcó en su cuenta de X que el trámite es automático.

La solicitud de llevar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación de las desapariciones en México ya fue elevada al máximo órgano por el Secretario General, António Guterres.

”A fin de evitar interpretaciones imprecisas, conviene recordar que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que el CED “podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”, afirmó el abogado ecuatoriano.

”Este mecanismo responde a un cauce procedimental previsto en el tratado y no confiere al Secretario General facultad discrecional para decidir sobre su transmisión a la Asamblea ni para retener la decisión adoptada por el Comité”.

El pasado 3 de abril, el CED dio a conocer su decisión de invocar el artículo 34 de la Convención y solicitar al Secretario General de la ONU que la situación de las desapariciones en México sea analizada por la Asamblea General de las Naciones para definir, en su caso, acciones orientadas a brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiera.

El argumento central de la solicitud consistió en considerar que las desapariciones en México conformaban ya un “crimen de lesa humanidad”, en el que participan, por acción u omisión, agentes del Estado, lo que provocó reacciones de rechazo por parte del Gobierno federal.

La cuestión, señaló este jueves Albán, ha sido ya elevada a la Asamblea General por intermedio del Secretario General, órgano deliberativo principal de las Naciones Unidas al que corresponde pronunciarse sobre los mecanismos para apoyar a México en el abordaje de la situación.