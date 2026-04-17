Asesinan a líder transportista Iván Luis Villaseca en Oaxaca; hallan otros dos cuerpos en oficinas sindicales

El asesinato de Iván Tomás Luis Villaseca, líder transportista de la Confederación Joven de México, junto con el hallazgo de otros dos hombres sin vida dentro de las oficinas del sindicato en San Sebastián Tutla, Oaxaca, es investigado por autoridades estatales como un caso de homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la muerte de las tres personas y la apertura de la carpeta de investigación 8668/UEIH/2026, la cual quedó a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto.

SE DESATA ATAQUE ARMADO EN OFICINAS SINDICALES; FALLECEN DOS EN EL LUGAR Y LÍDER SINDICAL EN HOSPITAL De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron la noche del 16 de abril de 2026 en un inmueble ubicado en Privada Nogales, en el municipio de San Sebastián Tutla. En el lugar, peritos localizaron los cuerpos sin vida de dos hombres identificados con iniciales F.J.C.M. y E.L.L., quienes presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego. En tanto, Iván Tomás Luis Villaseca falleció posteriormente en una clínica particular a consecuencia de las heridas. La Fiscalía informó que, tras el reporte, se activaron protocolos de investigación ministerial y se desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las primeras diligencias en la zona. AUTORIDADES REALIZAN INVESTIGACIÓN PARA LOCALIZAR A RESPONSABLES DE MULTIHOMICIDIO Las autoridades señalaron que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se llevan a cabo trabajos de inteligencia para ubicar a los probables responsables. Entre las acciones realizadas se encuentra el análisis de cámaras de videovigilancia y el seguimiento táctico de un vehículo en el que presuntamente viajaban los agresores, con el objetivo de establecer las rutas de huida. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan en curso y que se mantiene el compromiso de esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

CONTEXTO DE VIOLENCIA EN EL SECTOR TRANSPORTISTA El caso se da en un contexto de conflictos en el sector transportista en Oaxaca, donde diversas organizaciones han estado involucradas en disputas por rutas y concesiones. La familia Luis Villaseca ha sido identificada durante más de una década como parte de la fundación y dirección de agrupaciones sindicales en la entidad. Iván Tomás Luis Villaseca era hermano de Juan Yavhé Luis Villaseca, quien fue asesinado en julio de 2025 en el Parque del Amor junto a su esposa, su hijo de dos años y un acompañante. Otro de los hermanos, Erick Geovani Luis Villaseca, falleció en 2021. Los tres participaron en la creación del denominado Sindicato Libertad, organización que ha sido vinculada a diversos episodios de violencia en el estado. ANTECEDENTES JUDICIALES DEL LÍDER SINDICAL IVÁN LUIS VILLASECA De acuerdo con registros previos, en 2016 Iván Tomás Luis Villaseca fue acusado de tentativa de homicidio tras un ataque armado contra su tío y otras personas. Posteriormente, en 2020, fue detenido y sujeto a prisión preventiva. A lo largo de los años, la familia ha acumulado denuncias, expedientes judiciales y antecedentes relacionados con conflictos internos y enfrentamientos vinculados al control del transporte en la región.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró que las investigaciones se desarrollan bajo líneas sólidas y que se continuará con el seguimiento del caso hasta determinar responsabilidades. El triple homicidio se mantiene bajo análisis de autoridades especializadas, mientras se recaban indicios y testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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