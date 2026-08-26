Detienen en Puebla a presunto implicado en el homicidio de creador de contenido

El titular de la SSPC, Omar Garcia Harfuch, informó a través de sus redes sociales que Jesús Alberto “N” fue detenido en Puebla, señalado como uno de los dos posibles sujetos que dispararon contra el creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

A través de su cuenta de X, Omar Garcìa Harfuch, informa que labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla al presunto implicado Jesús Alberto “N”, uno de los dos sujetos que dispararon contra la víctima.

Además añadió que durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación de la SSPC fueron agredidos por tres sujetos armados. Uno de los agresores murió y otros dos fueron detenidos, entre ellos, Jesús Alberto “N”. En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos.

¿QUIÈN ERA CÈSAR DANIEL NOLAZCO GASTÈLUM? Cèsar Gastélum era un influencer y creador de contenido mexicano de 25 años originario de Sinaloa. Entre varios temas, su contenido incluía parodias y retos en redes sociales, además de un podcast y una incursión en la músico, ambas con alusiones a la narcocultura. Cobró notoriedad trágicamente al ser asesinado a tiros el 4 de agosto del 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán.