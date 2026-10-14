Asesinan a Pancho Salcido, exlíder ganadero de Escuinapa, Sinaloa

Francisco Alberto Salcido Rivera, quien fue representante y líder del gremio ganadero en el municipio de Escuinapa , perdió la vida la mañana de este miércoles tras sufrir un ataque con armas de fuego en pleno centro del municipio.

El crimen ocurrió en el momento exacto en que la víctima, conocida por la comunidad bajo el apodo de “Pancho Salcido”, llegaba a un negocio de la zona a bordo de su vehículo personal. En ese instante, hombres con armas de fuego lo interceptaron en el lugar y dispararon directamente contra él de forma intencional.

SU HIJA SE ENCUENTRA A SALVO Y SIN HERIDAS

Al momento de los hechos, Salcido Rivera no viajaba solo, ya que lo acompañaba su hija menor de edad. La pequeña presenció el ataque en la zona comercial, pero las autoridades confirmaron que afortunadamente resultó sin ninguna herida tras la ráfaga de disparos.

Tras recibir el reporte de la balacera, agentes de la policía local llegaron como las primeras autoridades al sitio del ataque para resguardar la escena y delimitar la zona con cinta de seguridad, evitando que las personas se acercaran al lugar de los hechos.