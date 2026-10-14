México vive tiempos de presión e incertidumbre, reconoce Velasco en el Senado
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Ante el pleno del Senado de la República, el Canciller reafirmó su plena disposición al diálogo permanente y constructivo
CDMX.- Ante el pleno del Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, reconoció que vivimos tiempos de presión, ruido e incertidumbre.
Por ello, México se conduce con los principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que han guiado al país durante generaciones, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
“Por eso nuestra política exterior es una política de estado. Ante la presión, serenidad. Ante la provocación, principios. Ante la incertidumbre, resultados. Ese es el método de la diplomacia mexicana. Esa misma Constitución confía a este Senado el análisis de la política exterior. Por ello, seguiremos trabajando de manera coordinada con esta Cámara por y para México”, expresó al final de su comparecencia.
SE TRABAJA PARA QUE MÉXICO “SIGA SIENDO RESPECTADO”
El canciller reafirmó su plena disposición al diálogo permanente y constructivo. Expresó que cada día, en cada embajada y en cada consulado, la diplomacia mexicana trabaja para que México siga siendo respetado -como lo es- en el mundo.
“Ese es y seguirá siendo nuestro compromiso. A las comunidades mexicanas en el exterior les digo, su país las acompaña hoy y siempre. México se hace respetar con la fuerza de sus principios y la dignidad de su pueblo”.
Concluyó su comparecencia remarcando tres ideas fundamentales que guían la política exterior: unidad, resultados y principios.
“Primero unidad, más allá de las diferencias, coincidimos en el interés nacional. Proteger a las personas mexicanas en el exterior, defender nuestra soberanía, fortalecer nuestras relaciones económicas y consolidar una presencia activa y constructiva en el mundo. Hacia adentro, debatimos con libertad. Hacia afuera, México habla con una sola voz”, expuso.