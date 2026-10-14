México vive tiempos de presión e incertidumbre, reconoce Velasco en el Senado

CDMX.- Ante el pleno del Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, reconoció que vivimos tiempos de presión, ruido e incertidumbre.

Por ello, México se conduce con los principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que han guiado al país durante generaciones, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

“Por eso nuestra política exterior es una política de estado. Ante la presión, serenidad. Ante la provocación, principios. Ante la incertidumbre, resultados. Ese es el método de la diplomacia mexicana. Esa misma Constitución confía a este Senado el análisis de la política exterior. Por ello, seguiremos trabajando de manera coordinada con esta Cámara por y para México”, expresó al final de su comparecencia.