Reporta Segob 16 mil localizados con estrategia nacional de búsqueda; creará grupo de expertos

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    Reporta Segob 16 mil localizados con estrategia nacional de búsqueda; creará grupo de expertos
    Rosa Icela Rodríguez explicó que los expertos son personas de distintas disciplinas que contribuirán a revisar y validar las metodologías utilizadas. Cuartoscuro

Se integrará un grupo de nueve expertos para realizar el análisis técnico y científico del registro de personas desaparecidas

CDMX.- La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó a más de 16 mil personas localizadas en los últimos meses con la Estrategia Nacional de Búsqueda.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, también informó de la integración de un grupo de nueve expertos nacionales e internacionales para realizar el análisis técnico y científico del registro de personas desaparecidas, además que hará recomendaciones que contribuyan a fortalecer la búsqueda.

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La secretaria de Gobernación explicó que las expertas y los expertos son personas de distintas disciplinas que contribuirán a revisar y validar las metodologías utilizadas, a mejorar la calidad de la información, así como proponer herramientas técnicas que fortalezcan la búsqueda de personas.

“Su trabajo también permitirá identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el Registro Nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización”, detalló la titular de la Segob.

SE BUSCA QUE CADA CASO TENGA UNA RUTA DE ATENCIÓN: SEGOB

Se busca conocer qué hay detrás de cada registro, contar con información suficiente para buscar a las personas y garantizar que cada caso tenga una ruta de atención y búsqueda, añadió.

Gobernación mencionó que entre las líneas de acción está que todo reporte de desaparición debe contar con una carpeta de investigación iniciada para incorporarse al Registro Nacional: Esto permite realizar simultáneamente la búsqueda y las diligencias ministeriales, esclarecer las circunstancias, identificar posibles delitos y obtener datos para localizar a la persona y detener a los responsables.

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Apuntó que otra línea se refiere a los avances en la búsqueda de personas, los cuales se obtienen con los cruces de registros administrativos mediante la Plataforma Única de Identidad “que permitieron establecer rutas verificadas con las autoridades, a partir de las cuales se registraron 6 mil 939 localizaciones”.

Mediante la coordinación con entidades federativas, se concretaron 4 mil 788 casos y se formalizaron en el Registro Nacional. La Comisión Nacional de Búsqueda reportó mil 214 personas encontradas con vida mediante trabajo en territorio, mientras que la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata ha permitido localizar a 3 mil 473 personas mediante las labores coordinadas desde el Centro de Mando Nacional, donde participan la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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