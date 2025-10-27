$!Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango; FGE investiga el caso

Aunque la Fiscalía no ha difundido de manera oficial los detalles del hallazgo, medios locales como El Sol de Durango reportaron que el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija , en un paraje ubicado a la altura del kilómetro 30 de la carretera libre a Mazatlán , dentro del poblado Río Chico .

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) confirmó la localización sin vida del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez , de 60 años de edad, hecho registrado la mañana del sábado 25 de octubre en el municipio de Durango.

MEDIOS REPORTAN QUE PERIODISTA FUE ENCONTRADO CON SIGNOS DE VIOLENCIA Y UN MENSAJE

De acuerdo con información publicada por Meganoticias Durango, la víctima fue localizada en una zona despoblada, junto a un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado, lo que ha generado la sospecha de que el crimen podría estar vinculado con su labor periodística y con las publicaciones que realizaba en redes sociales.

Fuentes del mismo medio señalaron que, tras el levantamiento del cuerpo, se confirmó que Beltrán Martínez presentaba signos de violencia, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de la muerte.

Familiares del periodista acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde uno de sus hijos realizó el reconocimiento oficial del cuerpo. El joven declaró que la última vez que tuvo contacto con su padre fue el jueves por la mañana, cuando ambos salieron de su domicilio rumbo a sus respectivos trabajos.

¿QUIÉN ERA MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN?

Originario de la ciudad de Durango, Miguel Ángel Beltrán Martínez contaba con una amplia trayectoria en medios locales, principalmente como cronista deportivo.

En los últimos años, se dedicó al periodismo digital, donde difundía videos e información en redes sociales, especialmente en TikTok, bajo el nombre “Capo”, y en Facebook, a través de la página “@lagazzetadgo”, donde abordaba temas variados, entre ellos cuestiones de seguridad y crimen organizado.

MEDIO DE COMUNICACIÓN DONDE COLABORABA MIGUEL BELTRÁN, LAMENTAN SU PARTIDA

El medio Contexto de Durango, donde Beltrán colaboraba, confirmó su fallecimiento a través de un mensaje difundido en redes sociales:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán.El equipo de Contexto de Durango se une a la pena que embarga a su familia y amigos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.Descansa en paz.”