Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango; FGE investiga el caso

México
/ 27 octubre 2025
    Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango; FGE investiga el caso
    El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, conocido como “Capo”, fue encontrado muerto en la carretera libre a Mazatlán; autoridades de Durango investigan las causas del homicidio FOTO: VANGUARDIA

El comunicador, de 60 años, fue encontrado envuelto en una cobija a un costado de la carretera libre a Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) confirmó la localización sin vida del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años de edad, hecho registrado la mañana del sábado 25 de octubre en el municipio de Durango.

Aunque la Fiscalía no ha difundido de manera oficial los detalles del hallazgo, medios locales como El Sol de Durango reportaron que el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija, en un paraje ubicado a la altura del kilómetro 30 de la carretera libre a Mazatlán, dentro del poblado Río Chico.

$!Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango; FGE investiga el caso

MEDIOS REPORTAN QUE PERIODISTA FUE ENCONTRADO CON SIGNOS DE VIOLENCIA Y UN MENSAJE

De acuerdo con información publicada por Meganoticias Durango, la víctima fue localizada en una zona despoblada, junto a un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado, lo que ha generado la sospecha de que el crimen podría estar vinculado con su labor periodística y con las publicaciones que realizaba en redes sociales.

Fuentes del mismo medio señalaron que, tras el levantamiento del cuerpo, se confirmó que Beltrán Martínez presentaba signos de violencia, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de la muerte.

Familiares del periodista acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde uno de sus hijos realizó el reconocimiento oficial del cuerpo. El joven declaró que la última vez que tuvo contacto con su padre fue el jueves por la mañana, cuando ambos salieron de su domicilio rumbo a sus respectivos trabajos.

¿QUIÉN ERA MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN?

Originario de la ciudad de Durango, Miguel Ángel Beltrán Martínez contaba con una amplia trayectoria en medios locales, principalmente como cronista deportivo.

En los últimos años, se dedicó al periodismo digital, donde difundía videos e información en redes sociales, especialmente en TikTok, bajo el nombre “Capo”, y en Facebook, a través de la página “@lagazzetadgo”, donde abordaba temas variados, entre ellos cuestiones de seguridad y crimen organizado.

MEDIO DE COMUNICACIÓN DONDE COLABORABA MIGUEL BELTRÁN, LAMENTAN SU PARTIDA

El medio Contexto de Durango, donde Beltrán colaboraba, confirmó su fallecimiento a través de un mensaje difundido en redes sociales:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán.El equipo de Contexto de Durango se une a la pena que embarga a su familia y amigos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.Descansa en paz.”

$!Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango; FGE investiga el caso

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado detallado sobre el caso, aunque fuentes consultadas por la revista Proceso confirmaron que ya se iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si la agresión está relacionada con su labor como periodista.

Temas


Asesinatos
Periodismo
Periodistas Asesinados

Localizaciones


Durango

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

