Elvis Guerra, diseñadora de Sheinbaum, denuncia extorsión de 200 mil pesos tras ataque armado a su casa en Oaxaca

Elvis Guerra, diseñadora muxe y artesana de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, denunció que las amenazas en su contra se intensificaron a partir de principios de agosto, cuando comenzó a recibir mensajes en los que le exigían el pago de 200 mil pesos. La agresión escaló hasta un ataque armado contra la fachada de su domicilio ocurrido el 18 de septiembre.

AMENAZAS COMENZARON CON UNA EXIGENCIA DE 200 MIL PESOS En entrevista con Azucena Uresti, Guerra explicó que ya había recibido amenazas con anterioridad, pero señaló que el 8 de agosto comenzaron a exigirle 200 mil pesos “sin margen de negociación”. Los mensajes fueron enviados mediante WhatsApp, una plataforma que utiliza habitualmente debido a sus actividades como artesana. Días después de recibir las primeras exigencias, la diseñadora viajó durante aproximadamente 10 días a Europa para presentar un libro en Portugal. A su regreso a Juchitán de Zaragoza, las amenazas aumentaron. Guerra relató que había inaugurado un salón de eventos para celebrar su cumpleaños y que, al día siguiente, hombres armados dispararon contra la fachada de su vivienda. “Me mandan un mensaje para decirme que ese era mi regalo de cumpleaños y que tenía que pagar”, relató la diseñadora durante la entrevista.

FISCALÍA INVESTIGA ATAQUE ARMADO EN SU DOMICILIO La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el ataque ocurrido la noche del 18 de septiembre estuvo relacionado con un intento de extorsión contra la diseñadora textil. Después de la agresión, personal ministerial acudió al domicilio para realizar las primeras diligencias. Durante el procesamiento de la escena, peritos aseguraron tres elementos balísticos. La Fiscalía informó además que, a partir de imágenes obtenidas durante las primeras diligencias y de trabajos de inteligencia, identificó plenamente a dos presuntos agresores: un hombre y una mujer que huyeron del lugar a bordo de una motocicleta después de disparar contra la fachada. Las autoridades mantienen las labores para localizar a ambas personas.

ELVIS GUERRA CUENTA CON ESCOLTAS TRAS SOLICITAR APOYO Después del ataque, Guerra solicitó apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Posteriormente, informó que autoridades estatales le proporcionaron escoltas. La diseñadora también señaló que Sheinbaum se comunicó con ella y le aseguró que no habrá impunidad y que se tomarán medidas para garantizar su seguridad. Guerra explicó que la agresión no estaría relacionada únicamente con su trabajo en la confección del vestido que utilizó la presidenta durante el Grito de Independencia. Señaló que las actividades de su taller textil Biulú y la reciente apertura del salón de eventos también habrían influido en que fuera identificada por quienes la extorsionaban. “El taller de Biulú y el salón, pues me pusieron en el ojo y eso hizo que me volvieran a atacar”, afirmó. A pesar de los hechos, Guerra indicó que ambos establecimientos continúan funcionando y aseguró que no tiene previsto abandonar Juchitán de Zaragoza.

DISEÑADORA RECONOCE SENTIR MIEDO TRAS LAS AMENAZAS La artesana describió el desgaste que le ha provocado enfrentar las amenazas, el ataque armado y tener que hablar públicamente sobre lo ocurrido. “Tengo miedo, sí tengo miedo, pero en este momento yo sé que el miedo no tiene y no debe rebasarme”, sostuvo. Más tarde, mediante sus redes sociales, hizo un llamado a los habitantes de Juchitán de Zaragoza a organizarse, denunciar y salir a las calles. “Soy víctima. Quiero ser sobreviviente. Quiero volver a confiar en mi entorno. Quiero caminar de nuevo por las calles de Juchitán sin sentir miedo (...) Unámonos como sociedad”, escribió. Guerra pidió que la población denuncie los hechos y participe en acciones comunitarias para enfrentar la situación de inseguridad.

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