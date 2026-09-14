Asesinan a maestra de preescolar en Escuinapa, Sinaloa; volvía de dejar a su hijo en la escuela

Sara “N”, maestra de preescolar, fue asesinada la mañana de este lunes cuando dos personas la interceptaron en momentos en que regresaba a su casa, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. La mujer, de 31 años de edad, se convirtió de esta manera en la víctima 16 de feminicidio en esta demarcación costera, en lo que va del año. De acuerdo con los primeros informes, proporcionados por las autoridades locales, eran las 7:15 de la mañana cuando dos hombres interceptaron a la víctima justo frente a su domicilio, en la colonia Centro de Escuinapa, cuando descendía de su vehículo, momento en que la atacaron a tiros. En este sitio fueron hallados 10 casquillos.

Trascendió que la maestra acababa de dejar a su hijo en la escuela primaria cuando ocurrió el ataque que acabó con su vida. Tan solo la semana pasada se informó a la ciudadanía que debido a los índices de violencia, el municipio de Escuinapa había decidido suspender las celebraciones patrias, así como los desfiles del 14 y 16 de septiembre. ¿CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE CONTRA LA MAESTRA DE PREESCOLAR? De acuerdo con información dada a conocer por las autoridades de Escuinapa, fue poco después de las siete de la mañana cuando fueron alertados de disparos en la colonia Centro por lo que elementos se movilizaron al sitio ubicado entre las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero. En el lugar se encontró el cuerpo de la mujer junto a un vehículo, al parecer de su propiedad. Tan solo en los días transcurridos del mes de septiembre se han registrado cinco feminicidios en este municipio del sur de Sinaloa, casos que han sido atraídos por la Fiscalía General del Estado.

Por estos hechos de violencia, el presidente municipal del municipio de Escuinapa, Víctor Diaz Simental, anunció la cancelación de los festejos públicos de la noche del Grito de Independencia. El Edil, quien previamente había dado a conocer la cancelación de los desfiles cívico y militar, declaró tras los hechos ocurridos esta mañana que el ánimo entre la población no es de festejos; si bien señaló que el evento oficial de la noche del 15 de septiembre en el Palacio Municipal sí se desarrollará, todavía evalúa las condiciones que prevalecen para instalar una verbena popular. Díaz Simental declaró que el bienestar de las familias de este municipio del sur de Sinaloa está por encima de cualquier acto público, por lo que agradeció la solidaridad y respaldo de la sociedad ante las determinaciones correspondientes.

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