Revelan que tras detención en 2014 de ‘El Chapo’, Tomás Zerón interrogó a Guzmán Loera

Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), interrogó al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlider del Cártel de Sinaloa, tras ser detenido en febrero de 2014. En una fotografía inédita en poder de EL UNIVERSAL, se observa a Tomás Zerón de Lucio junto al líder criminal, antes de ser transferido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un helicóptero de la entonces Policía Federal (PF) para dirigirse al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, fuertemente custodiado por aire y tierra.

En la inédita imagen se observa a Zerón de Lucio de chamarra color verde recargado en la pared, de forma amenazante, interrogando a “El Chapo” quien mantiene la vista hacia abajo mientras responde al cuestionario del jefe policial. Este lunes, el periodista Héctor de Mauleón y columnista de El Gran Diario de México reveló tres videos inéditos de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. En las grabaciones hechas en el hotel Doux y en donde se escucha parte del interrogatorio, “El Chapo” afirma que él se dedicaba a traficar droga, pero afirma que no ha robado. También se observa al capo lavarse la cara del lodo que tenía tras tratar de escapar, afirma que a él no le convenía pelearse con el gobierno mexicano.

”A mí no me conviene que la gente peleé con el gobierno. [A] ellos yo les tengo bien dicho y yo les he dicho: esto tiene un final, si yo un día fracaso, ustedes no quiero que vayan a pelear con ningún policía, para nada. No, no va haber guerra, para nada. De esto, estoy seguro, que no va a haber, para nada”, se escucha decir al exlíder criminal quien actualmente purga una condena de por vida en una cárcel en Estados Unidos. En otro de los inéditos videos, a bordo del vehículo que lo lleva al hangar para ser trasladado a la Ciudad de México, “El Chapo” luce abatido con los ojos cerrados, y en donde asegura, a pregunta expresa, que los elementos militares que lo detuvieron no lo habían golpeado y que no lo habían tratado mal.

EXTRADICIÓN Tras haber escapado más de una vez de penales mexicanos, Joaquín “El Chapo” Guzmán fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, en donde fue condenado a cadena perpetua.Dos de sus hijos, Ovidio y Joaquín, están presos también en la Unión Americana, donde alcanzaron acuerdos de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos. En varias cartas, el exlíder del Cártel de Sinaloa, ha insistido en la necesidad de un nuevo juicio; afirma que el proceso en el que fue condenado a cárcel de por vida fue “injusto” y ha solicitado su repatriación a México.