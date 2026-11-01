Juez frena proceso contra Ernesto Ruffo por delincuencia

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a favor de Ernesto Ruffo Appel , exgobernador de Baja California. Esta medida frena de forma temporal el proceso judicial que enfrentaba por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La resolución paraliza el avance del caso hacia la etapa de juicio oral. Con este amparo, las autoridades no podrán emitir una sentencia definitiva ni continuar con el proceso principal hasta que se resuelva a fondo la legalidad de la investigación.

El exmandatario continúa sujeto a investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso incluye acusaciones por su presunta participación en esquemas de huachicol fiscal, lavado de dinero y defraudación a las autoridades tributarias.

La medida cautelar de prisión domiciliaria se mantiene para el político panista de 74 años. La suspensión concedida por el juzgado no implica su absolución ni la cancelación de los cargos, sino una pausa legal mientras se analiza la validez del procedimiento en su contra.