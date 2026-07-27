Así fue fundada la organización criminal de los Arellano Félix

La célula delincuencial tuvo su origen a finales de los años 80, inició con el contrabando de aparatos electrónicos , después se trasladaron a Jalisco y conocieron a Javier Caro Payán , encargado de la plaza de Tijuana para el Cártel de Guadalajara , liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo , El Jefe de Jefes.

La organización Arellano Félix , conocida también como Cártel de Tijuana , es originaria de Sinaloa; fundada por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix , se dedicaba a la transportación de marihuana y heroína a Estados Unidos .

Benjamín Arellano se trasladó a Tijuana para trabajar con Caro Payán y empezó a conformar una red de corrupción con mandos de la policía.

Los Arellano Félix tenían control en San Diego y lograron transportar cocaína a California, Arizona, Illinois, Florida, Nueva Jersey y Nueva York.

Esta célula delincuencial se empoderó en 1990 y a inicios del año 2000 de rutas de tráfico de drogas, expandió su presencia en casi toda la República, pero el primordial punto de operaciones era Tijuana.

De acuerdo con InSight Crime, Félix Gallardo llamó a los narcotraficantes a una reunión para repartir los territorios.

Indica que Joaquín Guzmán Loera y su socio Héctor Luis Palma Salazar recibieron zonas de Baja California y Sonora; Rafael Aguilar Guajardo, la zona entre Juárez y Nuevo Laredo.

InSight Crime refiere que los hermanos Arellano Félix recibieron Tijuana, pero desde el comienzo querían más territorio y en 1989, después del encarcelamiento de Félix Gallardo, Ramón asesinó a un socio cercano de El Chapo.

Abunda que en 1993 los hermanos Arellano Félix enviaron hombres armados para interceptar a El Chapo en un aeropuerto, pero en su lugar ultimaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El 4 de diciembre de 1993 elementos del Ejército arrestaron en Tijuana a Francisco Rafael Arellano Félix y lo trasladaron a El Altiplano, Estado de México y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos; en 2006 lo sentenciaron a seis años de cárcel y el 18 de octubre de 2013 fue asesinado en Cabo San Lucas por un sujeto disfrazado de payaso.

El 10 de febrero de 2002 elementos policíacos ultimaron a Ramón Arellano Félix, quien tenía disputa con Ismael El Mayo Zambada.

Los hechos ocurrieron tras negarse a ser detenido cuando se encontraba en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa.

El 9 de marzo de 2002 Benjamín Arellano Félix, principal líder de la organización, fue detenido por las Fuerzas Armadas en Puebla y extraditado a Estados Unidos en 2011, se le dictó una sentencia de 25 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación para delinquir.

El 16 de agosto de 2006 Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, fue capturado por la Guardia Costera estadounidense en un barco pesquero en aguas internacionales, cerca de Baja California y sentenciado en Estados Unidos a 25 años de prisión.

El Tigrillo encabezó una balacera en el aeropuerto de Guadalajara, donde ultimaron al cardenal Posadas.

El 26 de octubre de 2008 integrantes de la entonces Policía Federal arrestaron a Eduardo Arelllano Félix, El Doctor, luego de una balacera en Tijuana; fue extraditado a EU al ser requerido por cargos penales.

El Doctor decidió cooperar con las autoridades estadounidenses y en 2013 recibió una sentencia de 15 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas.

Enedina Arellano Félix, La Narcomami o La Jefa, se graduó como contadora y fue consolidando el control financiero de la organización; es señalada por la DEA como la actual líder.

Su hijo Luis Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero fue detenido en 2014, quedó en libertad condicional en diciembre de 2023 tras nueve años en El Altiplano.

Según InSight Crime, pese a que La Jefa mantiene un perfil bajo, ha estado en la lista de capos del Departamento del Tesoro de EU desde 2002.