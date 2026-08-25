AMLO abandona Palenque y llega a CDMX a operar su defensa y la de Andy: Riva Palacio

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    AMLO abandona Palenque y llega a CDMX a operar su defensa y la de Andy: Riva Palacio
    Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con lo revelado en la columna Estrictamente Personal, se encuentra temeroso ante el avance de las investigaciones estadounidenses contra su hijo Andrés López Beltrán. CUARTOSCURO

El periodista afirma que el expresidente ‘dejó de sentirse seguro en su búnker’ y hace unas semanas se estableció en la capital del país, temeroso de lo que EU pudiera hacerle a su hijo tras el retiro de su visa

CDMX.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegura Raymundo Riva Palacio, abandonó Palenque “desde hace unas cuantas semanas” para establecerse en la Ciudad de México, movido por el temor de los avances de las investigaciones estadounidenses contra su hijo Andrés López Beltrán, a quien le retiraron la visa, y frente al temor de ser capturado.

“Dejó (AMLO) de sentirse seguro en su búnker en Palenque, resguardado por el Ejército... El miedo de lo que Estados Unidos podía hacer con su hijo Andrés, de quien había trascendido que estaba siendo investigado en Estados Unidos, ya no se contenía”, refiere al respecto el periodista en su columna Estrictamente Personal.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-regreso-de-lopez-obrador-DC23039659

De acuerdo con la información compartida por el editorialista, López Obrador opera su defensa como la de su hijo, a quien incluso consideró sacar de México “enviándolo a un país ‘fuera del alcance’ del gobierno de Estados Unidos”. Pero finalmente abortó el plan al concluir que huir representaría una admisión de culpabilidad.

Entre las principales opciones que evaluaron estaban Rusia y China; sin embargo, “una fuente estadounidense sugirió que lo más probable era que no aceptaran la petición” para evitar “abrir un nuevo flanco de guerra contra Washington”.

Según Riva Palacio, Sudáfrica fue la alternativa más viable, pero la respuesta fue negativa incluso antes de que pudiera formalizarse la solicitud.

“El país en el que finalmente pensaron fue Sudáfrica, y establecieron contacto con funcionarios de esa nación para sondear la posibilidad, que ni siquiera llegó a formalizarse por el rechazo que tuvieron de origen”, detalla.

Investigaciones periodísticas, así como denuncias de partidos de la oposición y presuntos procesos abiertos en EU, vinculan a López Beltrán con tráfico de influencias, corrupción y nexos con el huachicol fiscal.

ANDY, ¿VINCULADO CON LOS CHAPITOS?

De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, la crisis sobre López Beltrán escaló en los últimos días tras la liberación en Nueva York del general Gerardo Mérida, exfuncionario de Sinaloa y uno de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de ser cómplices del Cártel de Sinaloa.

Mérida, según el artículo, entregó a la justicia norteamericana “información sobre la presunta relación de Andrés López Beltrán con Los Chapitos... y con quienes Rocha Moya había pactado la traición al jefe del Cártel (de Sinaloa), Ismael ‘El Mayo’ Zambada”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-tuvo-contacto-directo-con-los-chapitos-anabel-hernandez-PM22847822

Tras su liberación, el general fue enviado a una casa de seguridad, “un procedimiento habitual para quienes han avanzado en su negociación para ser testigos cooperantes.

Al testimonio de Mérida, añade Riva Palacio, se sumaría el de Amílcar Olán Aparicio, amigo y socio de Andy, quien presuntamente ya colabora con los estadounidenses, lo que ha generado temor en el hijo del expresidente ante el posible “congelamiento o incautación de sus cuentas” en Estados Unidos.

OPERA AMLO ESCONDIDO EN RANCHO DE POLÉMICO MORENISTA

El expresidente López Obrador estaría operando en las sombras, fuera del “escrutinio público”. Según la información dada a conocer por Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, inicialmente se refugió en el sur de la CDMX, despachando desde “el lujoso rancho del diputado Pedro Haces, en las faldas del Ajusco”.

Sin embargo, AMLO, “temeroso de una operación estadounidense para capturarlo como a ‘El Mayo’ Zambada, volvió a mudarse a una casa en la zona metropolitana”.

Desde ahí, López Obrador opera las elecciones del próximo año –cuando se renovarán 17 gubernaturas– buscando “imponer el mayor número de candidatos a gobernador”. Esto mientras las agencias estadounidenses lo presionan psicológicamente, “armando expedientes contra Andy”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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