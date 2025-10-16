Así se salvan unos abuelos en las inundaciones de Poza Rica
Tras las torrenciales lluvias que colmaron de agua y destrucción esta ciudad de Veracruz esta es la historia de personas de la tercera edad que lograron sobrevivir esta tragedia
VERACRUZ- Hilario Reynosa y su esposa Elodia Reyes, dos personas de la tercera edad, narraron a la Agencia de Noticias AFP, cómo lograron sobrevivir a la inundación después de que debido a las intensas lluvias el río Cazones se desbordara dejando a su paso calles colmadas de agua, escombros y lodo. “Aferrados uno del otro, y a la vida misma”, expresaron Reynosa y Reyes.
AFP, precisa que “los abuelitos” se hicieron virales en las redes sociales gracias a un video en que se les puede observar abrazados y rodeados por el agua en lo más alto de su casa en Poza Rica.
“Agárrate de mi pescuezo para poder salir”, le dice Hilario a su esposa, Elodia, cuando su casa quedó inundada tras los torrenciales aguaceros que azotaron el este y el centro de México.
Salir de su casa les fue imposible señala AFP, debido a la puerta quedó bloqueada por los pesados muebles que arrastró una avalancha de agua y lodo; por lo que no tuvieron más opción de subirse al techo de su hogar.
Mi esposa, narró Hilario a AFP “se agarró de mi pescuezo y salimos (por otro lado) y ahí nos agarramos, ahí nos amanecimos, ahí la pasamos y ella pidiendo ‘¡Auxilio, auxilio!”.
Siendo así como la lucha por sobrevivir de “los abuelitos”, como fueron bautizados en las redes sociales, quedó inmortalizada en imágenes del video en donde se les observa sentados y abrazados sobre la “angosta estructura de su casa que fue su salvación”, describe AFP.
En torno a ellos, el río Cazones ya desbordado los intimidaba y el agua ya los cubría hasta sus caderas. Finalmente, una persona consiguió llegar hasta donde se encontraban ellos en una lancha de remos.
“Ella nos vino a rescatar y nos llevó a su casa. Allá nos tuvo, nos dio comida. ¡Una señora tan buena!”, relata Elodia a AFP.
“Hay personas que a veces no sabes quiénes son, pero son de buen corazón. Eso es lo bonito”, expresó su esposo.
Su casa quedó completamente destruida por el agua y ahora están con un vecino que los de dio refugio. “Su rostro muestra todavía un gesto azorado tras la odisea”, resalta AFP.
Hilario se sube hasta sus muslos el pantalón corto que lleva puesto para mostrar los moretones que aún tiene desde ese día, apunta AFP.
“Aquí la tenía, así. El agua se pasaba fuerte, así”, muestra a AFP el adulto mayor.
En momentos describe a AFEP que sintió desesperación y llegó a temer que el agua “le arrebataba a su esposa”.
“Él sabe nadar; yo no”, aseveró Elodia.
Lo más importante cuenta Hilario a AFP, era “la vida de los dos”, quien ahora pide ayuda para poder reconstruir su casa.
