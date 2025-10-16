Así se salvan unos abuelos en las inundaciones de Poza Rica

VERACRUZ- Hilario Reynosa y su esposa Elodia Reyes, dos personas de la tercera edad, narraron a la Agencia de Noticias AFP, cómo lograron sobrevivir a la inundación después de que debido a las intensas lluvias el río Cazones se desbordara dejando a su paso calles colmadas de agua, escombros y lodo. “Aferrados uno del otro, y a la vida misma”, expresaron Reynosa y Reyes.

AFP, precisa que “los abuelitos” se hicieron virales en las redes sociales gracias a un video en que se les puede observar abrazados y rodeados por el agua en lo más alto de su casa en Poza Rica.

“Agárrate de mi pescuezo para poder salir”, le dice Hilario a su esposa, Elodia, cuando su casa quedó inundada tras los torrenciales aguaceros que azotaron el este y el centro de México.

Salir de su casa les fue imposible señala AFP, debido a la puerta quedó bloqueada por los pesados muebles que arrastró una avalancha de agua y lodo; por lo que no tuvieron más opción de subirse al techo de su hogar.

Mi esposa, narró Hilario a AFP “se agarró de mi pescuezo y salimos (por otro lado) y ahí nos agarramos, ahí nos amanecimos, ahí la pasamos y ella pidiendo ‘¡Auxilio, auxilio!”.