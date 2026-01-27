Atacan a balazos a mando de la Policía de Culiacán; resulta ileso

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 enero 2026
    Atacan a balazos a mando de la Policía de Culiacán; resulta ileso
    La persecución desatada tras el ataque armado provocó un choque múltiple en la capital sinaloense. FOTO: TOMADA DE REDES

La agresión a Alejandro Bravo Martínez ocasionó una persecución que dejó varios lesionados

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue atacado a balazos la en la capital sinaloense, hecho que derivó en una persecución armada y un choque múltiple con varios lesionados, confirmaron autoridades y reportes locales.

La agresión ocurrió en el sector Aeropuerto, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego y se desplegó un operativo policial.

TE PUEDE INTERESAR: Revisa México invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que Bravo Martínez no presentó lesiones, aunque un elemento policial resultó herido por esquirlas.

Durante la movilización, hombres armados intentaron huir, lo que provocó una persecución por distintas vialidades de la ciudad.

En ese trayecto, los agresores habrían arrojado ponchallantas al convoy oficial, lo que generó una colisión que afectó a civiles.

Hasta el momento, las autoridades no ha informado sobre el saldo oficial del choque vehicular.

Servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a los heridos, mientras que corporaciones de seguridad aseguraron la zona.

También se informó de manera preliminar de la detención de cuatro personas relacionadas con los hechos, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

El ataque contra el Jefe de la Policía municipal ocurre en un contexto de violencia, marcado por enfrentamientos armados, ataques a fuerzas de seguridad y hechos de alto impacto desde septiembre de 2024, tras la escisión del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos.

La capital sinaloense es uno de los principales escenarios del conflicto criminal.

Las autoridades municipales y estatales informaron que los hechos son investigados para determinar si el ataque fue directo contra el Secretario o derivado de la persecución y deslindar responsabilidades por los lesionados que dejó el choque posterior.

Fueron reforzados los patrullajes y los operativos estatal y federal en distintos sectores de Culiacán.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Violencia

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’.

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento
El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial
Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida.

Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas