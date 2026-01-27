Atacan a balazos a mando de la Policía de Culiacán; resulta ileso

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue atacado a balazos la en la capital sinaloense, hecho que derivó en una persecución armada y un choque múltiple con varios lesionados, confirmaron autoridades y reportes locales.

La agresión ocurrió en el sector Aeropuerto, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego y se desplegó un operativo policial.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que Bravo Martínez no presentó lesiones, aunque un elemento policial resultó herido por esquirlas.

Durante la movilización, hombres armados intentaron huir, lo que provocó una persecución por distintas vialidades de la ciudad.

En ese trayecto, los agresores habrían arrojado ponchallantas al convoy oficial, lo que generó una colisión que afectó a civiles.

Hasta el momento, las autoridades no ha informado sobre el saldo oficial del choque vehicular.

Servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a los heridos, mientras que corporaciones de seguridad aseguraron la zona.

También se informó de manera preliminar de la detención de cuatro personas relacionadas con los hechos, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

El ataque contra el Jefe de la Policía municipal ocurre en un contexto de violencia, marcado por enfrentamientos armados, ataques a fuerzas de seguridad y hechos de alto impacto desde septiembre de 2024, tras la escisión del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos.

La capital sinaloense es uno de los principales escenarios del conflicto criminal.

Las autoridades municipales y estatales informaron que los hechos son investigados para determinar si el ataque fue directo contra el Secretario o derivado de la persecución y deslindar responsabilidades por los lesionados que dejó el choque posterior.

Fueron reforzados los patrullajes y los operativos estatal y federal en distintos sectores de Culiacán.