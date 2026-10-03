Atacan a balazos una vivienda en Culiacán y reportan posible privación de libertad

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México
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    Atacan a balazos una vivienda en Culiacán y reportan posible privación de libertad
    Ataque armado a vivienda en Culiacán, Sinaloa. X

Autoridades investigan el ataque armado en el fraccionamiento Rincón del Parque, Sinaloa, donde hallaron una moto y casquillos.

Sujetos armados atacaron a balazos la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Rincón del Parque, al sur de Culiacán, Sinaloa. De manera preliminar, versiones locales señalan que una persona fue privada de la libertad durante la irrupción.

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El ataque ocurrió durante la noche de este sábado en el cruce de las calles Cruz Gálvez y Hacienda de Córdoba. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona.

Elementos de la Policía Estatal y de las fuerzas federales llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen. En la vía pública hallaron una motocicleta abandonada tirada en el suelo y una gran cantidad de casquillos percutidos.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para recolectar las evidencias e identificar a los responsables. Hasta el momento no se registran personas heridas o fallecidas confirmadas en el lugar de los hechos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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