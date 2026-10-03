Atacan a balazos una vivienda en Culiacán y reportan posible privación de libertad

Sujetos armados atacaron a balazos la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Rincón del Parque, al sur de Culiacán , Sinaloa. De manera preliminar, versiones locales señalan que una persona fue privada de la libertad durante la irrupción.

El ataque ocurrió durante la noche de este sábado en el cruce de las calles Cruz Gálvez y Hacienda de Córdoba. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona.

Elementos de la Policía Estatal y de las fuerzas federales llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen. En la vía pública hallaron una motocicleta abandonada tirada en el suelo y una gran cantidad de casquillos percutidos.