Detienen a ‘El 500’, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Autoridades estatales y federales detuvieron a Luis Adán “N”, alias “El 500”, durante un operativo coordinado en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. El sujeto de 32 años es identificado por las fuerzas de seguridad como presunto sicario y coordinador logístico del Cártel de Sinaloa , con área de operaciones en la zona fronteriza de Tijuana.

El arresto se logró gracias a una denuncia ciudadana que alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de personas armadas en la zona costera. En la acción no se realizaron disparos y participaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) junto con personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Al momento de su captura se le incautó un arma de fuego y dosis de metanfetamina. Las investigaciones lo ubican como un actor clave en el tráfico local de drogas sintéticas y en la coordinación de agresiones armadas para disputar el control territorial contra grupos rivales en la región.