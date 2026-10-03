Detienen a ‘El 500’, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana

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México
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    Detienen a ‘El 500’, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana
    Detienen a Luis Adán “N”, alias “el 500” en Tijuana, Baja California. FESC

Luis Adán “N” fue capturado en Playas de Rosarito; lo vinculan al homicidio de un agente estatal registrado en 2023

Autoridades estatales y federales detuvieron a Luis Adán “N”, alias “El 500”, durante un operativo coordinado en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. El sujeto de 32 años es identificado por las fuerzas de seguridad como presunto sicario y coordinador logístico del Cártel de Sinaloa, con área de operaciones en la zona fronteriza de Tijuana.

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El arresto se logró gracias a una denuncia ciudadana que alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de personas armadas en la zona costera. En la acción no se realizaron disparos y participaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) junto con personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Al momento de su captura se le incautó un arma de fuego y dosis de metanfetamina. Las investigaciones lo ubican como un actor clave en el tráfico local de drogas sintéticas y en la coordinación de agresiones armadas para disputar el control territorial contra grupos rivales en la región.

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Las autoridades vinculan a “El 500” con el asesinato de un agente estatal ocurrido en febrero de 2023. Se le señala como presunto participante en el ataque armado contra el investigador de la Agencia Estatal de Investigación, José Alberto Enríquez Martínez, conocido como “El Potro”, quien fue emboscado al salir de su domicilio en la colonia Pórticos de San Antonio, Tijuana.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que definirá su situación legal. La autoridad federal le darán seguimiento a las carpetas de investigación abiertas por portación de arma, delitos contra la salud, crimen organizado y homicidio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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