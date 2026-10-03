Caen 94 litros de cocaína líquida camuflados como suplementos en Nuevo León

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a un hombre que intentaba ingresar a México con 94.5 litros de cocaína líquida. La detención ocurrió durante una revisión en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El sospechoso fue identificado como Miguel “N”, quien llegó a la terminal aérea en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia. Agentes federales lo detuvieron en el área de revisiones al notar irregularidades en sus maletas con ayuda de agentes caninos y escáneres.

Un total de 189 botellas con la sustancia ilícita fueron aseguradas dentro de cuatro maletas propiedad del pasajero. El narcótico estaba oculto en envases que simulaban ser suplementos de vitaminas para tratar de engañar a la seguridad del aeropuerto.