Caen 94 litros de cocaína líquida camuflados como suplementos en Nuevo León

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    Caen 94 litros de cocaína líquida camuflados como suplementos en Nuevo León
    Miguel “N”, detenido por intentar ingresar 94 litros de cocaína líquida en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León. FGR

La FGR aseguró 189 botellas de falso suplemento procedentes de Colombia. El sospechoso, Miguel “N”, quedó a disposición de las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a un hombre que intentaba ingresar a México con 94.5 litros de cocaína líquida. La detención ocurrió durante una revisión en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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El sospechoso fue identificado como Miguel “N”, quien llegó a la terminal aérea en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia. Agentes federales lo detuvieron en el área de revisiones al notar irregularidades en sus maletas con ayuda de agentes caninos y escáneres.

Un total de 189 botellas con la sustancia ilícita fueron aseguradas dentro de cuatro maletas propiedad del pasajero. El narcótico estaba oculto en envases que simulaban ser suplementos de vitaminas para tratar de engañar a la seguridad del aeropuerto.

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Las autoridades confirmaron el hallazgo tras analizar el contenido de las botellas retenidas. Los estudios químicos confirmaron que el líquido era cocaína disuelta, un método usado por los traficantes para disfrazar la droga en traslados internacionales.

El detenido y los 94.5 litros de droga quedaron bajo el resguardo de las autoridades federales. Las autoridades ya investigan el caso para determinar la situación legal del acusado por tráfico de drogas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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