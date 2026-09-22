Cierran puertos y activan refugios por el huracán ‘Polo’; cinco estados permanecen en alerta

CDMX.- Autoridades federales y estatales cerraron puertos, suspendieron clases y habilitaron albergues en el Pacífico por el huracán ‘Polo’. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó la mañana de este martes que el centro del huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson se localizó a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a unos 555 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Aunado a esas dos entidades, sus impactos por vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 325 km/h y un desplazamiento lento hacia el norte a 4 km/h pueden también afectar en próximas horas a Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Nayarit.

Ante los efectos, la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina y ordenó el cierre de puertos para la flota pesquera y comercial en diversas franjas costeras de Guerrero, resguardando a las embarcaciones de pesca ribereña ante oleajes que podrían alcanzar alturas de 5 a 6 metros.

ENTIDADES SUSPENDEN CLASES POR POLO En Guerrero, las autoridades educativas suspendieron este martes y hasta nuevo aviso las clases en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, mientras que en el Hospital Regional del ISSSTE en Acapulco se reforzaron los protocolos de contención para asegurar la continuidad de los servicios hospitalarios.

En Michoacán, las autoridades estatales reportaron la suspensión de actividades escolares presenciales los días martes y miércoles en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

ALISTAN ALBERGUES ANTE CERCANÍA DEL METEORO Asimismo, la Coordinación de Protección Civil de Michoacán alistó 19 refugios temporales en la región Sierra-Costa en Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, con capacidad conjunta para seis mil 126 personas, que podrán utilizarse en caso de ser necesario. “PC estatal continuará con el monitoreo y las acciones preventivas conforme evolucione el huracán”, indicó la dependencia.

Al tiempo que en Jalisco se notificó la habilitación preventiva de 38 albergues ante el riesgo de precipitaciones acumuladas que podrían superar los 150 milímetros en la Costa Sur.

PROTECCIÓN CIVIL DE NAYARIT EMITE ALERTA PREVENTIVA Ante el avance del huracán “Polo”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit emitió una alerta preventiva exhortando a la población a evitar el cruce a pie o en vehículo por ríos, arroyos y calles inundadas dueñas de fuertes corrientes. Además, las autoridades pidieron extremar precauciones al conducir sobre pavimento mojado, moderar la velocidad y encender intermitentes si es indispensable salir a carretera. En las zonas de costa, se instruyó acatar estrictamente las restricciones de navegación marítima y el cierre de playas ante el incremento en el oleaje.

Las unidades de Protección Civil en las entidades instan a la población a ubicar las rutas de evacuación, alistar mochilas de emergencia y mantenerse alejados de la franja de playa y cauces de ríos ante el riesgo de deslaves e inundaciones.