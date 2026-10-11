Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán, Veracruz, deja un muerto y un herido

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    Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán, Veracruz, deja un muerto y un herido
    Refinería de Pemex Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz X

Hombres en motocicleta dispararon contra la entrada del complejo Lázaro Cárdenas en Veracruz; la Fiscalía busca a los agresores

Un ataque armado a balazos contra el personal de vigilancia en la refinería de Pemex, Lázaro Cárdenas, dejó dos trabajadores heridos la noche de este sábado 10 de octubre en Minatitlán, Veracruz.

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Pemex confirmó el choque armado mediante un mensaje oficial en su cuenta de X publicado durante la madrugada del domingo 11 de octubre. En el mensaje oficial compartió que el ataque ocurrió directamente en la puerta norte, uno de los accesos principales a las instalaciones.

¿CÓMO OCURRIÓ LA AGRESIÓN EN LA REFINERÍA?

Hombres armados que viajaban en una motocicleta llegaron a la caseta de la entrada y dispararon directo contra los empleados que cuidaban el lugar. Los agresores huyeron rápidamente después de soltar los disparos.

Dos trabajadores quedaron heridos en el lugar, socorristas y ambulancias llegaron para atenderlos y llevarlos de urgencias a un hospital cercano.

En la escena localizaron más de diez casquillos percutidos en el área de la Puerta Norte tras el peritaje en el lugar.

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RESGUARDO DE SEGURIDAD EN LA ZONA

Policías, soldados y miembros de la Guardia Nacional llegaron al lugar para vigilar y acordonar la entrada tras el reporte.

Los investigadores de la Fiscalía de Veracruz iniciaron las recolecciones de evidencias en el sitio para buscar a los responsables. Pemex señaló que colabora con las autoridades para resolver lo sucedido.

IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Medios locales de Veracruz reportan que uno de los vigilantes agredidos fue identificado como Eduardo Espinoza Gómez, de 30 años, de quien se dice ya falleció en el sitio tras la agresión.

Mientras que su compañero, Óscar Ochoa, resultó gravemente herido y permanece internado en el Hospital Regional de Pemex en Minatitlán.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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