Ataque contra militares termina en balacera en Chihuahua; dos civiles armados mueren

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo de civiles armados dejó dos personas muertas en la localidad de Pinalejo, municipio de Balleza, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron durante las últimas horas, cuando personal militar realizaba recorridos de seguridad en la zona y detectó una camioneta abandonada cerca de una escuela.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo era una Chevrolet Tahoe que se encontraba con los vidrios abajo. En su interior fueron localizados cartuchos de calibres 7.62x39 y 5.56.

CIVILES ARMADOS DISPARAN CONTRA MILITARES

Mientras los elementos revisaban la unidad, varios vehículos llegaron al lugar con personas armadas a bordo.

Los tripulantes comenzaron a disparar contra los militares, quienes respondieron a la agresión. Durante el intercambio de disparos, dos de los presuntos agresores fueron abatidos.

El resto del grupo abandonó los vehículos y escapó a pie, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para tratar de localizar a los involucrados.

Los dos fallecidos son hombres de entre 20 y 30 años que permanecen sin identificar. Ambos portaban ropa y equipo táctico al momento del enfrentamiento.

ASEGURAN ARMAS Y CIENTOS DE CARTUCHOS

Tras controlar la situación, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, la Agencia Estatal de Investigación y la Dirección de Servicios Periciales acudió a Pinalejo para procesar la escena.

Como parte de las diligencias fueron asegurados dos fusiles AK-47 y un fusil R15, además de cargadores y municiones de distintos calibres.

En total se localizaron cuatro cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62x39 y un cargador porta cintas.

También fueron contabilizados 80 cartuchos calibre .223, 140 cartuchos calibre 7.62x39, 12 casquillos percutidos calibre 7.62x39 y un cartucho calibre .223.

Todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público para integrarlo a las investigaciones correspondientes.

CINCO VEHÍCULOS QUEDAN BAJO RESGUARDO

Las autoridades también aseguraron cinco vehículos relacionados con los hechos.

Entre las unidades se encuentran una Ford Platinum negra, una Chevrolet Tahoe negra, una Chevrolet Suburban gris, una Ford F150 azul y una Chevrolet Cheyenne modelo 2000, también de color azul.

Los vehículos serán analizados como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con el grupo armado.