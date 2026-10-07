Ataque contra militares termina en balacera en Chihuahua; dos civiles armados mueren

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    Ataque contra militares termina en balacera en Chihuahua; dos civiles armados mueren
    Un operativo de seguridad en Balleza, Chihuahua, terminó en un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados. FOTO: ESPECIAL

Dos presuntos agresores murieron y fueron aseguradas armas, municiones y cinco vehículos.

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo de civiles armados dejó dos personas muertas en la localidad de Pinalejo, municipio de Balleza, Chihuahua.

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Los hechos ocurrieron durante las últimas horas, cuando personal militar realizaba recorridos de seguridad en la zona y detectó una camioneta abandonada cerca de una escuela.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo era una Chevrolet Tahoe que se encontraba con los vidrios abajo. En su interior fueron localizados cartuchos de calibres 7.62x39 y 5.56.

CIVILES ARMADOS DISPARAN CONTRA MILITARES

Mientras los elementos revisaban la unidad, varios vehículos llegaron al lugar con personas armadas a bordo.

Los tripulantes comenzaron a disparar contra los militares, quienes respondieron a la agresión. Durante el intercambio de disparos, dos de los presuntos agresores fueron abatidos.

El resto del grupo abandonó los vehículos y escapó a pie, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para tratar de localizar a los involucrados.

Los dos fallecidos son hombres de entre 20 y 30 años que permanecen sin identificar. Ambos portaban ropa y equipo táctico al momento del enfrentamiento.

ASEGURAN ARMAS Y CIENTOS DE CARTUCHOS

Tras controlar la situación, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, la Agencia Estatal de Investigación y la Dirección de Servicios Periciales acudió a Pinalejo para procesar la escena.

Como parte de las diligencias fueron asegurados dos fusiles AK-47 y un fusil R15, además de cargadores y municiones de distintos calibres.

En total se localizaron cuatro cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62x39 y un cargador porta cintas.

También fueron contabilizados 80 cartuchos calibre .223, 140 cartuchos calibre 7.62x39, 12 casquillos percutidos calibre 7.62x39 y un cartucho calibre .223.

Todo el material quedó bajo resguardo del Ministerio Público para integrarlo a las investigaciones correspondientes.

CINCO VEHÍCULOS QUEDAN BAJO RESGUARDO

Las autoridades también aseguraron cinco vehículos relacionados con los hechos.

Entre las unidades se encuentran una Ford Platinum negra, una Chevrolet Tahoe negra, una Chevrolet Suburban gris, una Ford F150 azul y una Chevrolet Cheyenne modelo 2000, también de color azul.

Los vehículos serán analizados como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con el grupo armado.

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AUTORIDADES BUSCAN A LOS DEMÁS INVOLUCRADOS

Los cuerpos de los dos hombres fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las necropsias correspondientes y los estudios necesarios para establecer oficialmente sus identidades.

Mientras continúan las diligencias, las corporaciones de seguridad mantienen un despliegue operativo en la región de Balleza.

El objetivo es localizar a las personas que huyeron tras el enfrentamiento y, al mismo tiempo, mantener vigilancia para brindar seguridad a los habitantes de la zona.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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