$!Fiscalía investiga ataque armado en campo de futbol de Salamanca que dejó 11 muertos

Un ataque armado registrado la tarde del domingo en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y al menos seis más lesionadas, confirmó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), que anunció el inicio de una investigación prioritaria para el esclarecimiento de los hechos. El incidente ocurrió poco antes de las 17:30 horas del domingo 25 de enero en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas. Tras el ataque, se desplegó un operativo con la participación de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como cuerpos de emergencia, que trasladaron a las personas heridas a distintos hospitales de la región. TE PUEDE INTERESAR: Explosivos del crimen organizado, letales en Michoacán

FISCALÍA DE GUANAJUATO INFORMA QUE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN FUERON ACTIVADOS DE MANERA INMEDIATA A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó que se activaron de inmediato los protocolos de investigación correspondientes y detalló el saldo preliminar de las víctimas. “La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, derivado de los hechos ocurridos la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, se inició de manera inmediata, integra y prioritaria una investigación para el esclarecimiento de un ataque armado que dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas —10 en el lugar de los hechos y una más mientras recibía atención médica en un hospital—, así como un preliminar de 6 personas lesionadas que continúan bajo atención médica.” La dependencia estatal señaló que desde el primer momento se desplegó personal especializado en la zona del ataque para recaudar evidencia y realizar las diligencias correspondientes. “Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desplegó agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales correspondientes, con el objetivo de preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica, y sentar bases sólidas para la identificación y sanción de los responsables.” EXISTE COORDINACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA ESCLARECER ATAQUE EN CAMPO DE FUTBOL La FGE indicó que se mantiene una coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la seguridad en la zona y apoyar las labores de localización de los probables responsables. “De manera paralela, se mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y apoyar las acciones para la localización de los probables responsables.” En su posicionamiento, la Fiscalía calificó los hechos como repudiables y reiteró su compromiso con las víctimas. “La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia.” FISCALÍA ACTUALIZARÁ A LA CIUDADANÍA SOBRE INVESTIGACIÓN Asimismo, señaló que se informará a la ciudadanía conforme el avance de las investigaciones lo permita. “La Fiscalía reafirma su compromiso con el combate a la impunidad, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de condiciones de seguridad y paz social, e informará a la ciudadanía conforme el avance de las investigaciones lo permita, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.”

GRUPO ARMADO DISPARA CONTRA ASISTENTES DE PARTIDO DE FUTBOL EN SALAMANCA, GUANAJUATO De acuerdo con información difundida por medios locales, los agresores habrían llegado al sitio en al menos tres camionetas y dispararon contra los asistentes mientras se desarrollaba o concluía un partido de futbol, sin importar la presencia de menores de edad en el lugar. El ataque generó pánico entre las personas que se encontraban en el campo deportivo y en zonas aledañas, lo que derivó en una rápida movilización de cuerpos de seguridad y servicios médicos. ALCALDE DE SALAMANCA CALIFICA DE ‘LAMENTABLE Y COBARDE’ ATAQUE CONTRA ASISTENTES A PARTIDO DE FUTBOL El presidente municipal de Salamanca, Julio César Prieto Gallardo, se pronunció sobre los hechos a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que lamentó el ataque y se refirió al contexto de violencia que enfrenta el municipio. “A la ciudadanía en general, hace unas horas se reportó un lamentable y cobarde ataque en la comunidad de Loma de Flores, en el cual perdieron la vida 11 personas, 10 en el lugar y una persona más en un nosocomio, y se encuentran 12 personas heridas, entre las que están una mujer y un menor de edad.” El edil explicó que el ataque ocurrió tras un encuentro deportivo en el que las personas se encontraban conviviendo. “Este hecho se dio, como lo dijimos, en la comunidad de Loma de Flores en un campo deportivo de fútbol después de un encuentro deportivo en el cual se encontraban conviviendo las personas y un comando armado llegó y atacó a estas personas.” ALCALDE DE SALAMANCA SEÑALA OTROS HECHOS VIOLENTOS QUE HAN OCURRIDO EN LA REGIÓN En su mensaje, el alcalde también hizo referencia a otros hechos violentos ocurridos recientemente en Salamanca y comunidades cercanas. “Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca.” Detalló que en días previos se habían registrado otros asesinatos y situaciones de riesgo. “El día de ayer tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores y la semana pasada se dio también una amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal, particularmente en la puerta cuatro de Pemex, donde gracias a la intervención de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causó daño alguno.”

ALCALDE DE SALAMANCA RECONOCE LA PRESENCIA DE GRUPOS CRIMINALES EN LA REGIÓN Prieto Gallardo señaló que el municipio atraviesa un momento complejo y llamó a la participación social y al respaldo institucional. “Salamanca es una ciudad que le ha dado mucho a nuestro país. Tenemos una refinería y somos palanca del desarrollo. Hoy estamos pasando por un momento grave. Una grave descomposición social.” En ese contexto, afirmó que existen intentos de grupos criminales por someter a las autoridades. “Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr.” ALCALDE DE SALAMANCA SOLICITA AYUDA DE LA CIUDADANÍA El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar desde su ámbito. “Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía a que hagamos la parte que nos corresponde, porque no solamente es un tema de policías, es un tema también de valores y de evitar involucrarnos en adicciones, en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros o a la gente que queremos.”

