Atropellamiento durante festejos por triunfo de México deja al menos 17 lesionados en Cabo San Lucas

Al menos 17 personas resultaron lesionadas la noche del miércoles luego de que un vehículo embistiera a un grupo de asistentes que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana sobre República Checa en el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las principales vialidades turísticas y comerciales de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. De acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento de Los Cabos, el incidente ocurrió cuando un conductor que transitaba por la zona se encontró con un grupo de personas que participaban en los festejos sobre el arroyo vehicular. Las autoridades municipales señalaron que, tras ser rodeado por los aficionados, el automovilista aceleró repentinamente, lo que derivó en el atropellamiento de varias personas que se encontraban en el lugar.

POLICÍA REPORTA QUE EL VEHÍCULO ESTABA RODEADO POR ASISTENTES La Dirección General de Seguridad Pública Municipal informó que el conductor habría realizado la maniobra de aceleración al encontrarse rodeado por personas que obstruían el paso de la unidad y ejercían presión física sobre el vehículo. La corporación precisó que recibió el reporte aproximadamente a las 21:05 horas y que, desde entonces, mantiene coordinación con las autoridades encargadas de la investigación. “Se mantiene coordinación con las autoridades investigadoras en estricto apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos”, señaló la dependencia. ACTIVAN OPERATIVO DE EMERGENCIA Tras el incidente se desplegó un operativo de emergencia con la participación de diversas corporaciones de seguridad, protección civil y servicios médicos. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y personal ministerial, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, la circulación fue restablecida una vez concluidas las labores iniciales de investigación. LESIONADOS FUERON TRASLADADOS A DISTINTOS HOSPITALES El Gobierno Municipal de Los Cabos informó que 17 personas recibieron atención médica en distintos hospitales de la ciudad. Según el reporte oficial, diez personas, ocho mujeres y dos hombres, fueron trasladadas al Hospital General de Zona No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así mismo, tres personas ingresaron al Hospital General de Cabo San Lucas; dos fueron atendidas en el Hospital Saint Luke’s y una persona fue trasladada al Hospital AMC. Además, una persona permanecía bajo atención especializada en condición de emergencia. Las autoridades indicaron que continúan recabando información médica para actualizar el estado de salud de las personas afectadas.

AYUNTAMIENTO BRINDA APOYO A VÍCTIMAS Y FAMILIARES El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó que se activó un esquema de atención para víctimas y familiares mediante distintas dependencias municipales. Asimismo, se habilitó el número telefónico 624 129 9045 para proporcionar información relacionada con los lesionados, así como orientación y acompañamiento institucional. VIDEOS MUESTRAN MOMENTOS PREVIOS AL ATROPELLAMIENTO Diversos videos y testimonios difundidos en redes sociales muestran que el automóvil permanecía rodeado por personas que participaban en las celebraciones antes de avanzar de manera repentina. Las grabaciones también muestran que el vehículo continuó su trayectoria varios metros hasta impactarse contra un señalamiento vial. Los materiales difundidos en plataformas digitales forman parte de los elementos que las autoridades revisan para reconstruir la secuencia de los hechos.

CONDUCTOR FUE ASEGURADO Y TRASLADADO A UN HOSPITAL Las autoridades informaron que el conductor fue asegurado en el lugar tras el incidente. Posteriormente recibió valoración médica y fue trasladado bajo custodia a un hospital debido a las lesiones que presentaba. Una vez concluida la atención médica correspondiente, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica. De manera extraoficial, se informó que el conductor habría sido agredido por algunas personas que se encontraban en el lugar después del atropellamiento. En videos difundidos en redes sociales se observa a una persona tendida sobre el pavimento con visibles lesiones en el rostro mientras recibe golpes por parte de varios individuos. Hasta el momento las autoridades no han emitido un posicionamiento específico sobre esos hechos.

FISCALÍA ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según la dependencia, el reporte fue recibido aproximadamente a las 22:09 horas mediante el sistema de emergencias C2, donde se notificó que un vehículo había atropellado a varias personas en calles de la colonia Centro de Cabo San Lucas. La Procuraduría señaló que continúa recabando información médica oficial para establecer con precisión el número total de lesionados y conocer el estado actual de cada uno de ellos. “Hasta el momento, las autoridades competentes se encuentran recabando la información médica oficial para determinar con precisión el número total de personas lesionadas, así como el diagnóstico actual sobre su estado de salud”, indicó la institución. Asimismo, la dependencia aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL EXPRESA SOLIDARIDAD Tras el incidente, la Federación Mexicana de Futbol emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que lamentó lo ocurrido durante los festejos por la victoria de la Selección Nacional. “La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México”, señaló el organismo. La institución expresó solidaridad con las personas afectadas y sus familias, además de manifestar su confianza en que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

VERSIONES SOBRE MENORES DENTRO DEL VEHÍCULO NO HAN SIDO CONFIRMADAS Tras el incidente también comenzaron a circular versiones en redes sociales y algunos reportes extraoficiales que señalan que dentro del vehículo viajaban familiares del conductor, incluidos menores de edad. De acuerdo con esas versiones, el automovilista habría acelerado después de que aficionados rodearan la unidad, situación que presuntamente generó temor entre los ocupantes.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esa información, por lo que forma parte de las líneas de investigación que continúan abiertas. Las autoridades estatales y municipales mantienen las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas que derivaron en el atropellamiento múltiple ocurrido durante las celebraciones deportivas en el centro de Cabo San Lucas.

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